CFR Cluj a invins Dinamo, scor 1-0, in Liga I. De la echipa clujeana au fost eliminati Camora si Culio

Golul a fost inscris de Culio, in minutul 37, dintr-un penalti acordat pentru un hent in careu al lui Nedelcearu.Mario Camora a fost eliminat direct in minutul 83, pentru un fault dur la Nascimento. In minutul 90+2 a fost eliminat de la gazde si Juan Culio, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.CFR Cluj: Vatca - Cr. Manea, Vinicius, A. Muresan, Camora ￯ Hoban, Culio ￯ Omrani, Deac (Luchin '86), Moutinho (Nouvier '60) -Bokila (Urko Vera '62). Antrenor: Dan PetrescuDinamo: Penedo - Romera (Costache '76), Nedelcearu, Katsikas, St. Filip ￯ Mahlangu, P. Anton (Nemec '55) - Hanca, Nascimento, Salomao - Rivaldinho (Albin '81). Antrenor: Cosmin ContraCartonase galbene: Culio '82, '90+2 / Filip '23Cartonas rosu: Camora '83Arbitri: George Gaman - Octavian Sovre, Vasile Marinescu - Florin MarcuObservatori: Catalin Popa, Nicolae GrigorescuIn minutul 66, de la Dinamo a fost trimis in tribuna antrenorul secund Ionel Gane.