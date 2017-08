Ryan Atkin devine primul arbitru din fotbalul profesionist britanic care anunta ca este homosexual

"A fi gay nu are nicio importanta atunci cand e vorba de a arbitra un meci de fotbal", a declarat el, intr-un interviu pentru Sky Sports."Dar, daca vorbesc despre de egalitate si diversitate, atunci voi mentiona ca sunt gay deoarece este pertinent", a adaugat el."Homofobia este intotdeauna o problema, dar lucrurile se imbunatatesc in fiecare zi. Putem schimba jocul si cultura daca schimbam mentalitatile", a spus arbitrul englez.Atkin spera ca declararea orientarii sale sexuale va deschide calea si altor dezvaluiri similare in fotbal."Evident, e un salt in necunoscut. In fotbalul profesionist din Marea Britanie, stim foarte bine ca nu este niciun homosexual declarat si nu fost niciodata nici printre arbitri", explica acesta.In acest sezon, Ryan Atkin va ocupa functia de al patrulea arbitru in meciurile din Premier League si de arbitru principal la nivele inferioare.