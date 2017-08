PSG nu renunta la Mbappe: Oferta de 155 de milioane de euro pentru atacantul de 18 ani

Potivit jurnalistilor de la Téléfoot, Kylian Mbappe isi va continua cariera la Paris Saint-Germain, unde va evolua alaturi de Neymar, jucator pe care francezul il admira de mai multi ani.Dupa ce a platit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro pentru a-l lua pe Neymar de la FC Barcelona, PSG ar urma sa faca o prima oferta in valoare de 155 de milioane de euro (fara bonusuri) pentru Mbappe.Conducatorii clubului monegasc au primit si o oferta de 180 de milioane de euro de la Real Madrid. In varsta de 18 ani, atacantul este dorit de mai multe echipe de top din Europa, printre care Manchester United, Manchester City, Arsenal sau Barcelona. AS Monaco nu este insa pregatita sa renunte la tanarul atacant, mai ales pentru a intari o rivala directa in lupta pentru titlul din Franta.In sezonul trecut, Mbappe a marcat 26 de goluri si a dat 14 pase decisive in toate competitiile. Francezul mai are contract pana in 2019 cu trupa din Monte Carlo.