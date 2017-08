Razvan Lucescu: "Tatal meu nu a avut nicio discutie cu FRF, nimeni nu a incercat sa-l convinga sa vina la nationala"

"Nu a fost vorba de vreo oferta sau o discutie de a prelua nationala. Tatal meu a fost liber o luna, a stat sa se gandeasca daca va continua sau nu. A venit nationala Turciei, l-au convins. Inainte a avut propunere de la Galatasaray, de a merge ca director tehnic, iar apoi a aparut varianta Turciei. Nu a fost o discutie cu federatia, mi se pare normal din moment ce nationala are un antrenor, pe Daum. Nu a fost absolut nicio discutie cu el, nimeni nu a incercat sa-l convinga. In final, a luat aceasta decizie si cred ca este si o chestiune de orgoliu, e lucru mare sa fii antrenor al nationalei Turciei. Poate singura vina a federatiei este ca nu a incercat o discutie in aceasta perioada pentru viitor",Mircea Lucescu, in varsta de 72 de ani, a preluat saptamana trecuta conducerea tehnica a nationalei Turciei semnand un contract pe doi ani, cu optiune pentru inca unul, cu Federatia Turca de Fotbal.Lucescu a mai antrenat in Turcia echipele Galatasaray (2000-2002) si Besiktas (2002-2004). Lucescu a pregatit ultima data pe Zenit Sankt Petersburg, echipa de la care a fost demis in luna mai a acestui an, dupa numai un sezon.