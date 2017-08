Jose Mourinho dupa ce Manchester United a fost invinsa de Real Madrid: "Daca am fi avut arbitrajul video, scorul ar fi fost 1-1 si am fi jucat in prelungiri"

"Cred ca am jucat bine. Am pierdut cu 1-2, dar un gol a fost din ofsaid, asa ca daca exista arbitrajul video ar fi fost 1-1 si am fi ajuns in prelungiri. Cred ca ei puteau marca mai mult, la fel ca si noi. Ei au dominat in prima repriza, noi in a doua. Am jucat contra unei echipe cu jucatori fantastici si am pus probleme pana la final",De partea cealalta, antrenorul formatiei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, marti seara, ca echipa sa vrea mereu sa castige, subliniind ca a facut un meci aproape perfect cu Manchester United."Echipa asta vrea mereu sa castige, mereu vrea mai mult. Am facut un meci aproape perfect, prima repriza a fost spectaculoasa. Apoi am suferit putin, dar asa e la aceste finale. Ne-am bucurat pentru ca nu ne saturam de victorii. Echipa a luptat in fiecare moment. Nu poti juca la acelasi nivel 90 de minute, dar am demonstrat ca avem personalitate. Stim ca avem adversari dificili, dar avem ambitia de a face mereu totul mai bine",Echipa spaniola Real Madrid a castigat pentru a patra oara in istorie Supercupa Europei, dupa ce a invins, marti, la Skopje (Macedonia), cu scorul de 2-1 (1-0), formatia engleza Manchester United.Golurile spaniolilor au fost marcate de Casemiro '24 si Isco '52, in timp ce pentru englezi a inscris Lukaku, in minutul 62.