​LIVESCORE Supercupa Europei: Real Madrid vs Manchester United 1-0 (Pauza)/ 24' Casemiro a deschis scorul

S-a terminat prima repriza.Real Madrid - Manchester United 1-045' Centrare in careul madrilenilor. Lukaku reia cu capul, insa Navas prinde fara probleme42' Echipa lui Zinedine Zidane este in cautarea golului doi. De Gea a avut un reflex foarte bun la sutul lui Benzema din careu36' Carvajal intervine si blocheaza sutul lui Paul Pogba din interiorul careului18' Casemiro recupereaza la marginea careului, dar sutul sau nu prinde spatiul portii16' Madrilenii executa un corner de pe partea stanga, mingea este trimisa la marginea careului mic, iar Casemiro reia cu capul in bara transversala8' Mkhitaryan il depaseste pe Ramos, apoi cade la marginea careului. Arbitrul lasa jocul sa continue3' Centrare deviata a lui Marcelo, iar Bale trimite cu exteriorul peste poarta dintr-o pozitie excelenta1' A inceput partida de pe Philip II ArenaK. Navas - Carvajal, S. Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Bale, Benzema, Isco.Rezerve: K. Casilla, Nacho, C. Ronaldo, T. Hernandez, L. Vazquez, Asensio, Kovacic.Antrenor: Zinedine Zidane.De Gea - Valencia, Lindelof, Smalling, Darmian - Matic, A. Herrera, Pogba - Mkhitaryan, Lukaku, Lingard.Rezerve: S. Romero, Blind, Carrick, Fellaini, Mata, Martial, Rashford.Antrenor: Jose Mourinho.Meciul este arbitrat de o brigada italiana, cu Gianluca Rocchi la centru, arbitri asistenti sunt Elenito Di Liberatore si Mauro Tonolini, arbitri aditionali au fost desemnati Davide Massa si Massimiliano Irrati, iar arbitru de rezerva este Clement Turpin (Franta).Real Madrid este detinatoarea trofeului Champions League, dupa ce s-a impus in fata lui Juventus, scor 4-1. Echipa lui Zinedine Zidane a castigat pentru a 12-a oara in istoria clubului finala Champions League si a devenit prima echipa din istorie care se impune de doua ori consecutiv in actualul format al Ligii Campionilor (numita Cupa Campionilor Europeni pana in 1992).De cealalta parte, Manchester United a cucerit Europa League, singurul mare trofeu care lipsea din vitrina de pe Old Trafford, dupa 2-0 cu Ajax Amsterdam.Real Madrid este la a sasea participare intr-o astfel de finala, bilantul fiind de 3 victorii si doua infrangeri. Madrilenii au mai castigat Supercupa Europei in 2016 (3-2 cu Sevilla), in 2014 (2-0 cu Sevilla) si in 2002 (3-1 cu Feyenoord). Echipa de pe "Santiago Bernabeu" a pierdut confruntarile din 1998 (0-1 cu Chelsea) si 2000 (1-2 cu Galatasaray).Real Madrid poate fi prima echipa care cucereste pentru a doua oara consecutiv Supercupa Europei dupa AC Milan, in 1989 si 1990. Echipele care s-au impus de cele mai multe ori in Supercupa Europei sunt AC Milan si FC Barcelona, fiecare cu cate 5 trofee.Manchester United se afla doar la a patra prezenta in Supercupa Europei, reusind sa triumfe o singura data, in 1991 (1-0 cu Crvena Zvezda). Diavolii rosii au fost invinsi in 1999 (0-1 cu Lazio) si in 2008 (1-2 cu Zenit Sankt Petersburg).Pana in prezent, Real si Manchester United s-au mai intalnit de 10 in cupele europene. Madrilenii s-au impus de 4 ori, englezii au castigat doua meciuri, iar patru partide s-au incheiat la egalitate.Ultimul meci oficial intre cele doua echipe s-a disputat in 2013, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, Real Madrid impunandu-se la limita, scor 2-1, la Manchester. Spaniolii au mers mai departe cu scorul general de 3-2.Realul si Manchester United s-au intalnit ultima data in aceasta vara, intr-un meci amical disputat in SUA. Echipa lui Jose Mourinho s-a impus cu 2-1 la penaltiuri.Paartida dintre Real Madrid si Manchester United se va disputa pe Arena Philip II si va fi prima finala UEFA care se va disputa in Macedonia. Stadionul are o capacitate de 33.460 de locuri si este gazda echipelor FK Vardar si FK Rabotnicki. De asemenea, Arena Philip II gazduieste meciurile echipei nationale a Macedoniei.23/07: Real Madrid 1-1 Manchester United (United a castigat cu 2-1 la penaltiuri, Santa Clara, SUA)26/07: Manchester City 4-1 Real Madrid (Los Angeles, SUA)29/07: Real Madrid 2-3 Barcelona (Miami, SUA)02/08: MLS All-Stars 1-1 Real Madrid (Madrid win 4-2 on pens, Chicago, SUA)15/07: LA Galaxy 2-5 Man. United (Carson, SUA)17/07: Man. United 2-1 Real Salt Lake (Sandy, SUA)20/07: Man. United 2-0 Man. City (Houston, SUA)23/07: Man. United 1-1 Madrid (United a castigat cu 2-1 la penaltiuri, Santa Clara, SUA)26/07: Barcelona 1-0 Man. United (Landover, SUA)30/07: Valerenga 0-3 Man. United (Oslo, Norvegia)02/08: Man. United 2-1 Sampdoria (Dublin, Irlanda)2016 Real Madrid2015 FC Barcelona2014 Real Madrid2013 Bayern Munchen2012 Atletico Madrid2011 FC Barcelona2010 Atletico Madrid2009 FC Barcelona2008 Zenit St. Petersburg2007 AC Milan2006 Sevilla FC2005 Liverpool FC2004 Valencia CF2003 AC Milan2002 Real Madrid2001 Liverpool FC2000 Galatasaray1999 Lazio Roma1998 Chelsea FC1997 FC Barcelona1996 Juventus1995 AFC Ajax1994 AC Milan1993 Parma AC1992 FC Barcelona1991 Manchester United1990 AC Milan1989 AC Milan1988 KV Mechelen1987 FC Porto1986 Steaua Bucuresti1984 Juventus1983 Aberdeen FC1982 Aston Villa1980 Valencia CF1979 Nottingham Forest1978 RSC Anderlecht RSC1977 Liverpool FC1976 RSC Anderlecht RSC1975 Dinamo Kiev1973 AFC Ajax