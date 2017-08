​Liga I FC Viitorul a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0. Campioana Romaniei nu se regaseste

Echipa FC Viitorul a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia FC Voluntari, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii I, potrivit news.ro. ''Am pierdut niste puncte etapele trecute ca fraierii, iar acest punct este bun pentru moral'', a declarat Claudiu Niculescu la digisport.ro.

FC Viitorul: Rimniceanu - R. Benzar, Tiru, M. Constantin, Cr. Ganea - Cicaldau (Mladen '79), Nedelcu, Lopez - Chitu, Fl. Coman (Cioabla '79), O. Herea (Eric '62). Antrenor: Gheorghe Hagi.

FC Voluntari: Petrariu - Maftei, Balaur, M. Popescu, Olteanu - Novac, Popadiuc (Capatana '81) - Ivanovici (Trandafirescu '89), Marinescu, Vodut - Tudorie (G. Deac '64). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Antrenorul echipei FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, marti, dupa remiza din meciul cu FC Viitorul, scor 0-0, ca jucatorii sai au pierdut ca fraierii niste puncte in etapele trecute si de aceea acest rezultat de egalitate este bun pentru moral.

"Rezultatul e singurul lucru imbucurator. Nu e putin lucru sa nu pierzi in fata campioanei in deplasare. Jocul nu m-a multumit, am fost timorati, a fost o usoara teama. Am pierdut niste puncte etapele trecute ca fraierii, iar acest punct este bun pentru moral, pentru ca ne asteapta meciuri foarte grele", a spus Niculescu, conform digisport.ro.

Claudiu Niculescu crede ca FC Viitorul se va lupta la podiumul Ligii I: "Au jucatori cu mare calitate, trec printr-o perioada foarte grea, dar Hagi stie mai bine motivele seriei negative a lor. Probabil este vorba de programul foarte incarcat si jucatorii fara experienta internationala. Viitorul se va lupta pentru play-off si chiar la podium. Hagi stie cel mai bine ce are de facut".