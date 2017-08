VIDEO Barcelona - Chapecoense 5-0/ Catalanii au facut spectacol pe Camp Nou

Zampier Neto si Jackson Follmann, care are un picior amputat, au izbucnit in lacrimi in momentul in care au dat lovitura de incepere a meciului, in fata a 65.000 de spectatori.Golurile au fost marcate de Gerard Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez si Denis Suarez.Incasarile acestui meci vor fi acordate clubului brazilian.Antrenorul formatiei Chapecoense, Caio Junior, si 19 dintre fotbalistii sai au decedat, la 29 noiembrie 2016, dupa ce aeronava care ii transporta la Medellin s-a prabusit in apropierea orasului columbian. Lotul echipei braziliene se indrepta spre Medellin pentru meciul cu Atletico Nacional, din prima mansa a finalei Cupei Americii de Sud (echivalentul sud-american al Ligii Europa). Returul era programat peste o saptamana, la 7 decembrie, in Brazilia. Asociatia sud-americana de fotbal (Conmebol) a anuntat la cateva zile dupa accident ca, la cererea formatiei Atletico Nacional, echipa Chapecoense este noua detinatoare a Cupei Americii de Sud.Sase din cele 77 de persoane care se aflau in avion au supravietuit: trei fotbalisti, portarul Jackson Ragnar Follmann, fundasii Helio Hermito Zampier Neto si Alan Luciano Ruschel, jurnalistul Rafael Henzel, insotitoarea de bord Jimena Suarez si tehnicianul de zbor Erwin Tumiri.