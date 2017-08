Liga I: Dinamo Bucuresti a invins Gaz Metan Medias, scor 3-1, si a urcat pe locul patru/ FC Botosani ramane lider/ Rezultate si clasament

Echipa Dinamo Bucuresti a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), formatia Gaz Metan Medias, in ultimul meci al etapei a patra si a urcat pe locul patru in clasamentul Ligii I. Ardelenii au marcat primul gol in actuala editie, potrivit news.ro.

Golurile invingatorilor au fost marcate de Anton '32 din penalti si Hanca '72, '75, in timp ce pentru oaspeti a inscris Popovici, in minutul 90+4.

1-0: Anton a transformat penaltiul acordat de arbitrul Adrian Comanescu pentru un fault in careu comis de Voicu asupra Costache.

2-0: Salomao a sutat din lateral stanga, Greab a respins, Nemec a trimis un sut centrare si Hanca a marcat din cadere de la 4 metri.

3-0: Nascimento a patruns in partea stanga, a centrat si Hanca a inscris din 6 metri.

3-1: Popovici a patruns in partea stanga si a inscris la coltul scurt cu un sut de la 10 metri.

Rezultate si clasament:



Poli Timisoara - Juventus Bucuresti 2-1

Au marcat: Munteanu '9, Mailat '68 / Tara '90

FC Voluntari - FC Botosani 1-3

Au marcat: Vodut '34 / Golofca '11, '45+1, Fulop '54

Sepsi Sfantu Gheorghe - FC Viitorul 1-0

A marcat: Hadnagy '90+2

CSM Poli Iasi - CFR Cluj 0-2

Au marcat: Culio '23 din penalti, Hoban '33

CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu 1-1

Au marcat: Mitrita '51 / Balaure '9

Concordia Chiajna - FCSB 1-2

Au marcat: Cristescu '53 / D. Benzar '75, Man '85

Dinamo Bucuresti - Gaz Metan Medias 3-1

Au marcat: Anton '32 din penalti, Hanca '72, '75 / Popovici '90+4.

Clasament:

1. FC Botosani 4 3 1 0 10-3 10 puncte

2. CFR Cluj 4 3 1 0 8-1 10

3. FCSB 4 3 1 0 6-3 10

4. Dinamo 4 3 0 1 7-2 9

5. Astra Giurgiu 4 2 1 1 6-4 7

6. CS Universitatea Craiova 4 1 3 0 5-3 6

7. ACS Poli Timisoara 4 2 0 2 3-5 6

8. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 4 2 0 2 4-7 6

9. FC Voluntari 4 1 1 2 5-6 4

10. CSM Poli Iasi 4 1 1 2 1-4 4

11. FC Viitorul 4 1 0 3 3-4 3

12. Concordia Chiajna 4 0 1 3 2-5 1

13. Juventus Bucuresti 4 0 1 3 2-7 1

14. Gaz Metan Medias 4 0 1 3 1-9 1.





sursa: news.ro