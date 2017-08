LIVE Text Tragerea la sorti a play-off-ului Champions League (de la ora 13:00)

Olympiacos (Grecia) - coeficient 64.580Celtic (Scotia) - 42.785Copenhaga (Danemarca) - 37.800APOEL (Cipru) - 26.210Maribor (Slovenia) - 21.125Qarabağ (Azerbaidjan) - 18.050Astana (Kazahstan) - 16.800Rijeka (Croatia) - 15.550Hapoel Beer-Sheva (Israel) - 10.875Slavia Praga (Cehia) - 8.135Sevilla (Spania) - 112.999Napoli (Italia) - 88.666Liverpool (Anglia) - 56.192CSKA Moskva (Rusia) - 39.606Sporting CP (Portugalia) - 36.866FCSB (Romania) - 35.370Young Boys (Elvetia) - 28.915Nice (Franta) - 16.833Hoffenheim (Germania) - 15.899İstanbul Başakşehir (Turcia) - 10.340Cele doua manse vor avea loc pe 15/16 si 22/23 august 2017.Sezonul 2006-2007 (16-imi Europa League)FCSB - Sevilla 0-2 (Poulsen, Kanoute)Sevilla - FCSB 1-0 (Kerzhakov)Sezonul 2007-2008 - Grupele Champions LeagueFCSB - Sevilla 0-2 (Renato - dubla)Sevilla - FCSB 2-1 (Kanoute, Luis Fabiano/ Ov. Petre)Sezonul 2010-2011 (grupele Europa League)FCSB - Napoli 3-3 (Cribari, Tanase, Kapetanos/ Vitale, Hamsik, Cavani)Napoli - FCSB 1-0 (Cavani)Sezonul 2003-2004 (turul 2 Cupa UEFA)FCSB - Liverpool 1-1 (Claudiu Raducanu / Djimi Traore)Liverpool - FCSB 1-0 (Harry Kewell)Sezonul 2010-2011 (Grupele Europa League)Liverpool - FCSB 4-1 (J.Cole, Ngog, Lucas/ Tanase)FCSB - Liverpool 1-1 (Bonfim/Jovanovic)In cazul in care nu reuseste sa treaca de play-off-ul Ligii Campionilor, FCSB are un loc garantat in grupele Europa League.