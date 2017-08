UEFA: Record de spectatori pentru un meci din preliminariile Ligii Europa, la AC Milan - CSU Craiova. 65.763 spectatori

Meciul AC Milan - CSU Craiova, scor 2-0, disputat joi seara, in turul trei preliminar al Ligii Europa, a marcat un record de spectatori pentru un joc din calificarile acestei competitii intercluburi - 65.763, potrivit news.ro.Precedentul record, de 65.190 de spectatori, data de la partida Borussia Dortmund - Wolfsburg, din 6 august 2015.Per total in Liga Europa, partidele cu numarul cel mai mare de spectatori au fost urmatoarele: 1. 80.465 de spectatori: Tottenham Hotspur - Gent 2-2, 23 februarie 2017, saisprezecimi, meci retur 2. 75.180: Manchester United - Liverpool 1-1, 17 martie 2016, optimi de finala, retur 3. 73.063: Manchester United - Fenerbahce 4-1, 20 octombrie 2016, grupe 4. 67.553: Dinamo Kiev - Everton 5-2, 19 martie 2015, optimi, retur 5. 67.328: Manchester United - Ajax 1-2, 23 februarie 2012, saisprezecimi, retur.Recordul de public pentru o finala a Ligii Europa dateaza din 9 mai 2012, de la Bucuresti, cand in Arena Nationala s-au aflat 52.347 de spectatori la meciul Atletico Madrid - Athletic Bilbao, scor 3-0.Formatia CSU Craiova a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), de echipa AC Milan, in mansa secunda a turului trei preliminar al Ligii Europa, si a fost eliminata din competitie. In tur a fost 1-0 pentru gruparea italiana, astfel ca milanezii acced in play-off-ul Ligii Europa, impunandu-se cu scorul general de 3-0 in fata craiovenilor.