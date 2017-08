UPDATE PSG a inregistrat transferul lui Neymar, care devine cel mai scump fotbalist din lume. Brazilianul a semnat pe cinci sezoane

Paris Saint-Germain a inregistrat la liga franceza transferul atacantului brazilian de la FC Barcelona, Neymar, care devine astfel cel mai scump jucator din lume, anunta rmcsport.fr.Potrivit L'Equipe, Neymar va semna joi seara un contract pe cinci sezoane cu Paris Saint-Germain. "Ireal! PSG a transformat un vis in realitate. L-a adus pe Neymar pentru 222 de milioane de euro (plus taxe), suma ce a pulverizat transferul lui Paul Pogba la Manchester United vaa trecuta, pentru 105 milioane de euro", scrie rmcsport.fr, citat de news.ro. "Sunt extrem de fericit ca am venit la PSG. Voi face totul pentru a-mi ajuta echipa, pentru a deschide noi orizonturi si pentru a aduce bucurie milioanelor de suporteri din intreaga lume", a declarat Neymar.L'Equipe subliniaza ca Neymar va ajunge joi seara la Paris, urmand sa fie cazat la hotelul Royal Monceau, unde sta si Antero Henrique, director sportiv al PSG, cel care a avut un rol important la aducerea brazilianului la echipa franceza. Dupa Pogba, cei mai scumpi fotbalisti sunt Gareth Bale, transferat de la Tottenham la Real pentru 101 milioane de euro, Cristiano Ronaldo (94 milioane de euro de la Manchester United la Real Madrid) si Gonzalo Higuain (90 milioane de euro de la Napoli la Juventus).FC Barcelona a anuntat, joi, pe site-ul oficial, ca reprezentantii lui Neymar au platit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro, punand capat astfel unui contract "rupt unilateral si fara motiv". FC Barcelona va trimite UEFA detaliile acestui transfer pentru a stabili responsabilitatile disciplinare", a scris clubul catalan. Joi, un avocat specializat in drept sportiv, Juan de Dios Crespo, a mers la sediul Ligii Spaniole de Fotbal, pentru a depune cecul cu suma de 222 de milioane de euro, reprezentand clauza de reziliere a contractului brazilianului Neymar cu FC Barcelona, pe care gruparea PSG doreste sa o achite.Avocatul a fost insotit de un notar, insa reprezentantii ligii spaniole au refuzat sa primeasca banii, deoarece ei considera ca acest transfer incalca prevederile regulamentului privind fair-play-ul financiar al UEFA. Totusi, La Liga nu poate bloca la FIFA transferul lui Neymar, potrivit Marca. UEFA se va pronunta in acest caz dupa 31 august. Neymar este asteptat la Paris, pentru a semna contractul cu Paris Saint-Germain, oficializarea transferului urmand sa fie facuta vineri.Neymar, in varsta de 25 de ani, juca la FC Barcelona din 2013.