​LIVE SCORE Athletic Bilbao - Dinamo 2-0 (PAUZA)/ 29' "Dubla" pentru Raul Garcia

Se termina prima repriza. Athletic Bilbao - Dinamo 2-0. In primele 45 de minute de joc, trupa lui Cosmin Contra nu a reusit sa isi creeze ocazii importante, iar sansele de calificare sunt extrem de reduse.33' Aduriz suteaza de la marginea careului, dar mingea se duce peste poarta lui PenedoSuporterii dinamovisti fac spectacol la Bilbao si se aud excelent pe stadionul San Mames.15' Jucatorii lui Cosmin Contra cer penalty la un duel intre Nemec si Susaeta, insa arbitrul lasa jocul sa continue13' Vine imediat replica dinamovistilor. Nascimento centreaza in careu, Rivaldinho se inalta si reia spre poarta lui Herrerin, dar portarul lui Athletic prinde fara problemeAduriz inscrie printr-o lovitura de cap din interiorul careului, insa golul este anulat pentru pozitie de offside.6' Bascii s-au instalat in jumatatea dinamovista, dar nu au avut nicio ocazie importanta. Susaeta a incercat un sut de la marginea careului, dar Penedo a retinut1' A inceput partida de la Bilbao. Gazdele au avut lovitura de startHerrerin - Oscar de Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga - Benat, Vesga - Susaeta, Raul Garcia, Muniain - Aduriz. Antrenor: Jose Angel Ziganda.Kepa, Boveda, San Jose, Inaki Willliams, Lekue, Merino, Aketxe.Penedo - Romera, Nedelcearu, Katsikas, S. Filip - Hanca, Mahlangu, Nascimento, Salomao - Nemec, Rivaldinho. Antrenor: Cosmin Contra.Branescu, Busuladzic, Albin, Anton, Costache, Maric, Bumba.Pavle Radovanovic (Muntenegru), ajutat deVeselin Radunovic si Dragan Vujovic.Predrag Radovanovic (Muntenegru).o victorie (3-0 cu Celta, in La Liga), doua remize (1-1 cu Leganes si 1-1 cu Dinamo) si doua infrangeri (0-1 cu Alaves si 1-3 cu Atletico)doua victorii (3-0 cu Juventus Bucuresti si 1-0 cu Viitorul), doua remize (1-1 cu Astra si 1-1 cu Athletic) si o infrangere (0-1 cu FC Botosani).