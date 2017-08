Neymar pleaca oficial de la Barca, dupa ce a platit el insusi clauza de eliberare

"In aceasta dupa-amiaza, reprezentantii legali ai lui Neymar Jr. au mers la biroul clubului si au facut plata a 222 de milioane de euro reprezentand indemnizatia pentru ruperea unilaterala si fara motive a contractului care lega cele doua parti", a anuntat Barca, la cateva ore dupa refuzul Ligii spaniole de a valida plata din partea PSG.Jucatorul de 25 de ani isi recapata astfel libertatea si se poate alatura echipei du Paris Saint-Germain.Acesta este asteptat vineri la Paris, pentru finalizarea tranferului.Aceasta plata pune capat unei zile de suspans: In mod normal, Neymar ar fi trebuit sa plateasca aceasta suma Ligii spaniole de fotbal, insarcinata cu transferarea banilor spre clubul care il vinde, dar Liga a respins joi dimineata cecul.Presedintele acestui for, Javier Tebas, a anuntat ca va sesiza UEFA si va face o plangere impotriva clubului PSG pentru nerespectarea regulilor fair play-ului financiar impus cluburilor.Tebas acuza Qatarul ca injecteaza fonduri in PSG, violand astfel regulile fair play-ului financiar al UEFA si cele legate de concurenta in Uniunea Europeana.''Nu vom accepta banii lui PSG (...) care incalca legile si normele fair play-ului financiar al UEFA. Este un nonsens sa acceptam plata. Daca PSG se va prezenta sa achite suma, noi o vom respinge'', declara Tebas in urma cu cateva zile cotidianului sportiv AS.Neymar a fost transferat in 2013 de la Santos la FC Barcelona pentru 57,1 milioane de euro, dar dezvaluirile ulterioare au aratat ca pretul de transfer a fost aproape de 100 de milioane de euro.