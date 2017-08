​LIVE SCORE AC Milan - CS U Craiova (de la ora 21:45) / Echipele de start

CSU Craiova vs AC Milan

CS U Craiova va evolua, pe "San Siro", impotriva lui AC Milan, in returul turului trei preliminar al Europa League. Partida va fi transmisa in direct pe PRO TV si Live Score pe HotNews.ro, de la ora 21:45.Dupa 1-0 in tur, AC Milan este mare favorita la calificare, insa Devis Mangia e increzator: "Nu vor juca banii, vom fi 11 la 11", a spus antrenorul oltenilor inaintea meciului de la Milano.Donnarumma - Conti, Zapata, Musacchio, Rodriguez - Kessie, Bonaventura, Locatelli - Niang, Suso, Cutrone Rezerve: Storari, Calabria, Silva, Calhanoglu, Borini, Gomez, MontolivoAntrenor: Vincenzo MontellaCalancea - Dimitrov, Spahija, Kelici, Ferreira - Rossi, Zlatinski, Bancu - Vagenin, Baluta, Mitrita Rezerve: Mitrovici, Briceag, Screciu, Mateiu, M.Roman, Barbut, BartheAntrenor: Devis MangiaNikola Popov / Asistenti: Georgi Todorov si Martin Venev / Rezerva: Stanislav Todorov (toti din Bulgaria)