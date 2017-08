La Liga a respins plata clauzei de eliberare pentru Neymar

''Reprezentantii legali ai jucatorului s-au prezentat la sediul Ligii spaniole pentru a achita suma, insa La Liga a respins plata'', a declarat un purtator de cuvant al organismului sportiv spaniol pentru AFP.Reprezentantii brazilianului nu au dorit sa raspunda intrebarilor jurnalistilor aflati in fata sediului Ligii spaniole din Madrid.Achizitionarea lui Neymar de catre PSG a fost contestata de Liga spaniola de fotbal. Presedintele acestui for, Javier Tebas, a anuntat ca va sesiza UEFA si va face o plangere impotriva clubului PSG pentru nerespectarea regulilor fair play-ului financiar impus cluburilor.Tebas acuza Qatarul ca injecteaza fonduri in PSG, violand astfel regulile fair play-ului financiar al UEFA si cele legate de concurenta in Uniunea Europeana.''Nu vom accepta banii lui PSG (...) care incalca legile si normele fair play-ului financiar al UEFA. Este un nonsens sa acceptam plata. Daca PSG se va prezenta sa achite suma, noi o vom respinge'', declara Tebas in urma cu cateva zile cotidianului sportiv AS.Intr-un comunicat, clubul FC Barcelona a subliniat ca suma de 222 milioane euro trebuie achitata in totalitate intr-o singura transa.Neymar a fost transferat in 2013 de la Santos la FC Barcelona pentru 57,1 milioane de euro, dar dezvaluirile ulterioare au aratat ca pretul de transfer a fost aproape de 100 de milioane de euro.