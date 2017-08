Europa League: Astra Giurgiu, Dinamo si CS U Craiova lupta pentru un loc in play-off

Partida va fi transmisa in direct pe TVR 2, de la ora 20:00.Oleksandryia si Astra pornesc cu sanse egale in mansa a doua a turului trei preliminar al Europa League, dupa 0-0 in meciul tur de pe stadionul "Marin Anastasovici".Aflata la a doua experienta europeana, Oleksandriya nu a reusit pana acum sa castige niciun meci. In sezonul trecut, ucrainenii au fost invinsi de Hajduk Split in turul trei preliminar al Europa League (0-3 in tur si 1-3 in partida retur). Oleksandria nu impresioneaza in noul sezon din Urcaina, inregistrand o infrangere si doua remize in primele trei etape.Echipa lui Edi Iordanescu vine dupa o victorie categorica in fata celor de la ACS Poli Timisoara, scor 3-0. A fost al doilea succes pentru giurgiuveni in noul sezon al Ligii 1, dupa 1-0 cu Sepsi Sf. Gheorghe.De cand a preluat-o pe Astra, Edi Iordanescu a pierdut un singur meci (1-3 la Voluntari) din sase si a reusit calificarea in turul trei al Europa League, dupa 3-1 la general cu azerii de la Zira.Pankiv - Chebotayev, Gitchenko, Batsula - Banada, Zaporozhan, Grytsuk, Ponomar - Starenkyi, Sitalo, Poliarus. Antrenor: Volodymyr Sharan.Iliev - C. Belu, Bejan, Polczak, Al. Stan - V. Gheorghe, Mrzljak, Dandea - Al. Ionita, Le Tallec, Nicoara. Antrenor: Edward Iordanescu.Oliver Drachta (Austria), ajutat deRoland Brandner si Stefan Kuehr.Manuel Schuettengruber (Austria).Partida va fi transmisa in direct pe TVR 1 si Live Score pe HotNews.ro, de la ora 21:45.Dupa partida din tur, de pe "Arena Nationala", incheiata 1-1, dinamovistii spera la o calificare miraculoasa in fata celor de la Athletic.Herrerin - De Marcos, Laporte, Etxeita, Balenziaga - Etxebarria, Vesga - Susaeta, Raul Garcia, Muniain - Aduriz. Antrenor: Jose Angel Ziganda.Penedo - Romera, Nedelcearu, Katsikas, Filip - Mahlangu, Anton - Hanca, Rivaldinho, Salomao - Nemec. Antrenor: Cosmin Contra.Pavle Radovanovic (Muntenegru), ajutat deVeselin Radunovic si Dragan Vujovic.Predrag Radovanovic (Muntenegru).o victorie (3-0 cu Celta, in La Liga), doua remize (1-1 cu Leganes si 1-1 cu Dinamo) si doua infrangeri (0-1 cu Alaves si 1-3 cu Atletico)doua victorii (3-0 cu Juventus Bucuresti si 1-0 cu Viitorul), doua remize (1-1 cu Astra si 1-1 cu Athletic) si o infrangere (0-1 cu FC Botosani).Partida va fi transmisa in direct pe PRO Tv si Live Score pe HotNews.ro, de la ora 21:45.Dupa 1-0 in tur, AC Milan este mare favorita la calificare, insa Devis Mangia e increzator: "Nu vor juca banii, vom fi 11 la 11", a spus antrenorul oltenilor inaintea meciului de pe "San Siro".Donnarumma - Conti, Musacchio, Zapata, Rodriguez - Kessie, Locatelli, Bonaventura - Suso, Cutrone, Niang. Antrenor: Vincenzo Montella.Calancea - Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag, Bancu - Gustavo, Rossi, Zlatinski, Mitrita - Baluta. Antrenor: Devis Mangia.Nikola Popov (Bulgaria), ajutat deGeorgi Todorov si Martin Venev.Stanislav Todorov (Bulgaria).doua victorii (1-0 cu CS U Craiova si 3-0 cu Bologna, in Serie A), o remiza (1-1 cu Atalanta) si doua infrangeri (1-4 cu AS Roma si 1-2 cu Cagliari).o victorie (1-0 cu CSMS Iasi), trei remize (0-0 cu Voluntari, 1-1 cu Concordia Chiajna si 1-1 cu FCSB) si o infrangere (0-1 cu AC Milan).