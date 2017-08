Mircea Lucescu despre Turcia: "A fost o oferta de nerefuzat". Despre Romania: "Are nevoie de un antrenor tanar si ambitios"

"Au trecut 13 ani de cand am plecat de la Besiktas. An de an, fotbalul turcesc si-a dorit sa ma intorc, nu numai la echipele de club, ci si la echipa nationala. Acum mi s-a facut o oferta ce nu putea fi refuzata, prin prisma faptului ca imi da posibilitatea sa conduc o echipa nationala in ultimii ani ai carierei mele. Ei au venit, au insistat, au facut presiuni, au incercat cu Galatasaray, dupa care a venit echipa nationala. Am incercat sa-mi iau o pauza, dar a fost imposibil. Dupa 40 de ani n-am avut niciodata o pauza, un an sabatic, de aceea am luat hotararea de la o zi la alta sa revin pe terenul de joc. Sunt patru meciuri de disputat in preliminariile Cupei Mondiale, o sansa exista, voi incerca sa o fructific", a spus Lucescu, pentru mai mute televiziuni.El spune ca echipa nationalaa Romaniei are nevoie de un antrenor tanar la conducere. Fiul sau, Razvan, nu il va insoti in Turcia, iar Lucescu sr. il considera o solutie pentru reprezentativa tricolora."Eu cred ca echipa Romaniei trebuie sa fie preluata de un antrenor tanar, ambitios. Avem in momentul de fata cativa antrenori care asteapta sa fie chemati la echipa nationala si care ar putea sa dea foarte mule echipei nationale. Razvan are drumul lui, cariera lui. In niciun caz nu va putea fi secundul cuiva dupa ce a fost antrenor principal o perioada atat de lunga. Insa el face parte din categoria de antrenori tineri ai Romaniei care au acumulat foarte multa experienta internationala si care ar putea sa preia echipa nationala", a precizat Mircea Lucescu.Intrebat daca ii va fi greu sa treaca de la pregatirea unei echipe de club la o prima reprezentativa, Lucescu a spus: "Ma obliga sa gandesc, ma obliga sa-mi revizuiesc absolut toate metodele, pentru ca de data asta nu se mai pune problema antrenarii. Este vorba de a selectiona, de a pregati echipa in cele 3-4 zile avute la dispozitie, la un nivel foarte ridicat. E nevoie de o intelegere deosebita cu jucatorii, de o analiza serioasa si aprofundata asupra adversarilor. Sunt cu totul alte elemente. Intre a fi selectioner si a fi antrenor de club este cu totul altceva. Eu sper ca experienta si perioada petrecuta la conducerea echipei nationale cand eram foarte tanar ma vor ajuta".Tehnicianul Mircea Lucescu, 72 de ani, este noul selectioner al Turciei, el semnand un contract pe doi ani, cu optiune pentru inca unul. Lucescu va fi prezentat oficial vineri, a anuntat Federatia Turca de Fotbal (TFF).Mircea Lucescu a mai antrenat in Turcia echipele Galatasaray (2000-2002) si Besiktas (2002-2004). Lucescu a antrenat ultima data pe Zenit Sankt Petersburg, echipa de la care a fost demis de curand, dupa numai un sezon.El a fost selectionerul Romaniei intre 1981 si 1986. Lucescu a mai pregatit echipele Corvinul, Dinamo, Pisa Brescia, Reggiana, Rapid, Internazionale Milano si Sahtior Donetk.