VIDEO Liverpool - Atletico Madrid 1-1 (4-5 dupa penaltiuri)/ Echipa lui Diego Simeone a castigat trofeul Audi Cup

Atletico a deschis scorul in minutul 33, prin albanezul Keidi Bare (19 ani), iar Liverpool a egalat in minutul 83, prin Roberto Firmino, care a transformat un penalti.La loviturile de departajare, Jordan Henderson (Liverpool) a fost singurul jucator care a ratat si s-a incheiat 5-4 pentru Atletico.In finala mica a turneului, Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches in teren in repriza a doua, a invins-o pe Bayern Munchen, campioana Germaniei, scor 2-0.Golurile au fost marcate de Koulibaly '14 si Giaccherini '55.Chiriches a intrat pe teren in minutul 60, in locul lui Maksimovic.