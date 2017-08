​Champions League, turul trei preliminar: Rezultatele serii/ Ajax, Dinamo Kiev si Ludogoret, eliminate

Miercuri s-au disputat meciurile din mansa a doua a turului trei preliminar al Champions League. Echipe cotate drept favorite precum Ajax Amsterdam, Dinamo Kiev, FC Bruges, Red Bull Salzburg, Lugodoret Razgrad sau Legia Varsovia au ratat calificarea in play-off-ul competitiei. Romania a avut doua reprezentante in aceasta faza: FCSB a trecut de Viktoria Plzen, scor 4-1 la general, in timp ce FC Viitorul a fost invinsa de APOEL Nicosia, scor 4-0 la general.Echipele eliminate in turului trei preliminar al Champions League vor evolua in play-ff-ol Europa League.Tragerea la sorti a play-off-ului Champions League va avea loc vineri, la ora 13.00, la Nyon, iar o ora mai tarziu va avea loc si cea pentru Europa League.Ajax -2-2 (in tur 1-1)- AEK 1-0 (2-0)- Club Bruges 2-0 (3-3)Plzen -1-4 (2-2)- Dinamo Kiev 2-0 (1-3)L - Viitorul 4-0 (0-1)BATE -2-1 (0-1)FH -0-1 (0-1)- Vardar 4-1 (0-1)Legia Varsovia -1-0 (1-3)Ludogoret -3-1 (0-2)- Partizan 2-2 (3-1)- Salzburg 0-0 (1-1)Rosenborg -0-1 (0-0)Sheriff -1-2 (0-0).*Echipele scrise cu bold s-au calificat in play-off-ul Champions League.