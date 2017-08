Ridvan Dilmen dupa numirea lui Lucescu la Nationala Turciei: Toti antrenorii turci sa se duca sa se arunce de pe Podul Martirilor

Fostul international si antrenor Ridvan Dilmen, in varsta de 54 de ani, in prezent editorialist la Fotomac, a criticat numirea lui Mircea Lucescu la conducerea tehnica a nationalei Turciei, el spunand ca antrenorul roman este in mod evident valoros, dar federatia trebuia sa isi anunte dinainte intentiile si nu sa discute de fatada cu turcul Senol Gunes. "Toti antrenorii turci sa se duca sa se arunce de pe Podul Martirilor de la 15 iulie", a adaugat el.

"Este interesant. Pentru mine toti oamenii sunt egali, iar Lucescu este un antrenor valoros, succesele lui sunt evidente. Venirea lui Lucescu la echipa nationala este ceva normal. Dar daca ne gandim din punct de vedere al fotbalului turc, toti antrenorii turci sa se duca sa se arunce de pe Podul Martirilor de la 15 iulie. Daca intr-o tara cu o populatie de 81 de milioane de oameni, cu un fotbal de nivel mondial din punct de vedere financiar, de 13-14 ani la cluburi nu se gandeste nimeni la alt antrenor decat Lucescu si astazi este adus la conducerea echipei nationale Lucescu... Repet, Mircea Lucescu este un antrenor valoros si ma rog pentru ca el sa aiba rezultatele dorite. Dar astazi este sfarsitul fotbalului turc, ca federatie si antrenori. Sau inghetarea", a spus Dilmen la postul NTV.

Ridvan Dilmen a precizat ca federatia turca trebuia sa faca in urma cu cateva zile anuntul legat de Lucescu, astfel incat sa nu apara negocierile "de fatada" cu Senol Gunes si ca presedintele clubului Galatasaray, Dursun Ozbek, sa nu fi facut degeaba o deplasare lunga pentru a discuta cu romanul in conditiile in care nu avea sanse sa obtina serviciile acestuia. "Ce avea daca spuneau acum cateva zile de Mircea Lucescu? Pacat, s-a dus Dursun Ozbek, ditamai presedintele clubului Galatasaray... vorbesti cu Senol Gunes, Lucescu refuza ditamai Galatasarayul. Oricum Lucescu era deja antrenorul nationalei. Pacat de presedintele clubului Galatasaray. A facut degeaba un drum dus-intors de cinci ore. Ati discutat de fatada cu Senol Gunes", a adaugat el.

Dilmen a jucat pentru nationala Turciei in perioada 1984-1992, in 29 de meciuri, si a marcat cinci goluri. El a antrenat echipa Fenerbahce in 2000.

Tehnicianul Mircea Lucescu este noul selectioner al Turciei, el urmand sa semneze un contract pe doi ani, cu optiune pentru inca unul. Lucescu va fi prezentat oficial vineri, a anuntat Federatia Turca de Fotbal (TFF).

"Consiliul Director al TFF a ajuns la un acord cu Mircea Lucescu pentru preluarea postului de selectioner pe 2+1 ani. Ceremonia de semnare a contractului va avea loc vineri, 4 august, la ora 14.30, la baza Hasan Dogan a echipelor nationale", este anuntul TFF.

Presa turca noteaza ca salariul romanului va fi de 2,5 milioane de euro pe an.