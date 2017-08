​LIVE SCORE Viktoria Plzen - FCSB (de la ora 21:15)/ Echipele de start

Boleg - Reznik, Hejda, Hajek, Havel - Zivulic, Hrosovsky - Petrzela, Kolar (cpt), Kopic - Krmencik. Antrenor: Pavel Vrba.Hruska, Horava, M. Zeman, Bakos, Cermak, Ivanschitz, Reznicek.Nita - Popescu, Balasa, Momcilovic, Morais - Pintilii, Teixeira - Enache, Man, Tanase - Alibec (cpt). Antrenor: Nicolae Dica.Stancioiu, Larie, Gnohere, Pleasca, Achim, Grecu, Amorim.Alejandro Hernandez (Spania), ajutat deTeodoro Sobrino si Jose Naranjo.Ricardo De Burgos (Spania).In meciul tur, FCSB si Viktoria Plzen au remizat pe "Arena Nationala", scor 2-2, dupa ce vicecampioana Romaniei a fost condusa de doua ori, dar a reusit sa revina prin Budescu si Teixeira.Viktoria Plzen a avut un start de sezon excelent in campionatul Cehiei, invingand-o pe Dukla Praga, pe teren propriu, scor 4-0, in prima etapa.Dupa ce a castigat cu FC Voluntari (2-1) si ACS Poli Timisoara, FCSB nu a reusit sa obtina victoria si cu CS U Craiova, remizand pe Arena Nationala, scor 1-1. Oltenii au deschis scorul prin Alexandru Baluta (28), iar "ros-albastrii" au egalat dupa pauza prin francezul Eddy Harlem Gnohere. Dupa 3 etape disputate in Liga 1 , FCSB se afla pe locul 3 in clasament, la egalitate de puncte cu FC Botosani si CFR Cluj.In sezonul trecut, FCSB a invins-o pe Sparta Praga in turul trei preliminar al Champions League (scor 3-1 la general), insa a fost eliminata in play-off de Manchester City, scor 0-6 la general (0-5 pe "Arena Nationala" si 0-1 pe "Etihad Stadium").Ros-albastrii au evoluat apoi in grupa L a Europa League, alaturi de Villarreal, FC Zurich si Osmanlispor, insa au acumulat doar 6 puncte si au incheiat pe locul trei (dupa Osmanlispor si Villarreal).Ultimul sezon in care FCSB a participat in grupele Champions League a fost in editia 2013-2014 a competitiei, unde le-a avut adversare pe Chelsea, Schalke si Basel.1911Doosan Arena - 11.700 locuri24, 80 milioane de euro, conform Transfermarkt4 titluri de campioana, o Cupa a Cehiei, doua Supercupe ale CehieiCea mai buna performanta europeana o reprezinta optimile de finala ale Europa League (2013 si 2014).Viktoria Plzen a terminat pe locul doi in editia trecuta a campionatului din Cehia, la doua puncte in spatele campioanei Slavia Praga.In sezonul trecut, cehii au fost eliminati in play-off-ul Champions League de Ludogorets Razgrad, apoi au evoluat in grupa E a Europa League, alaturi de Astra Giurgiu, AS Roma si Austria Viena. Giurgiuvenii s-au impus in fata Viktoriei Plzen cu 2-1 pe "Doosan Arena" si au remizat pe "Arena Nationala", scor 1-1. Plzen a terminat grupa de Europa League pe locul trei, dupa AS Roma si Astra, fiind eliminata din competitie.Prima vizita in Romania a celor de la Viktoria Plzen a fost in sezonul 2014-2015 al Europa League, cand a intalnit-o pe Petrolul Ploiesti in turul trei preliminar. Cele doua echipe au remizat in meciul tur, scor 1-1, iar partida disputata in Cehia a fost castigata de Petrolul, scor 4-1.