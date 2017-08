​LIVE SCORE APOEL Nicosia - FC Viitorul Constanta 0-0 (Pauza)

FC Viitorul, campioana Romaniei, va disputa meciul decisiv pentru calificarea in play-off-ul Champions League. Dupa victoria obtinuta in partida tur (scor 1-0), echipa lui Gica Hagi merge cu mari sperante pe terenul campioanei din Cipru, APOEL Nicosia. Partida va fi transmisa in direct pe TVR 2 si Live Score pe HotNews.ro, de la ora 20:00.S-a incheiat prima repriza. Scorul la pauza: APOEL - Viitorul 0-043' APOEL are mai mult timp mingea in posesie, dar nu reuseste sa isi creeze ocazii concrete de a marca.35' Nedelcu suteaza de la aproximativ 25 de metri, iar portarul Waterman reuseste sa respinga cu ceva emotii si sa mentina tabela de marcaj neschimbata. Este a patra ocazie importanta de gol a jucatorilor lui Gheorghe Hagi.30' De Camargo profita de o eroare a defensivei Viitorului, scapa singur cu Rimniceanu, in zona laterala, dar nu reuseste sa reia spre poarta.28' APOEL are sansa de a inscrie prin De Camargo. Portarul Viitorului a reusit sa respinga in corner reluarea din cativa metri a jucatorului cipriot.23' Cele doua echipe sunt destul de prudente in joc si incearca sa surprinda pe contraatac.19' Florinel Coman iroseste din nou o ocazie importanta de gol, sutul sau a fost blocat de catre un fundas cipriot.12' Vander loveste mingea de la marginea careului, dar aceasta trece mult pe langa stalpul din dreapta al portii aparata de Rimniceanu.10' APOEL nu reuseste, pana acum, sa puna in pericol poarta aparata de Rimniceanu, Viitorul se apara foarte organizat.8' Viitorul are inca o ocazie mare de a inscrie. Bogdan Tiru reia peste poarta din aproximativ 11 metri.3' Florinel Coman are o ocazie uriasa, sutul sau este respins si atinge putin bara din coltul drept al portii celor de la APOEL.A inceput partida.Waterman - Milanov, Rueda, Carlao, Lago - Bertoglio, Vinicius, Morais, Aleneftis - Vander, de Camargo Rezerve: Pardo - Artymatas, Ebecilio, Efrem, Alexandrou, Oar, MerkisAntrenor: Giorgos DonisRimniceanu - Boli, Tiru, M. Constantin, Ganea - Benzar, Nedelcu, Lopez - Chitu, Coman, Cicaldau Rezerve: Buzbuchi - Mladen, Herea, Ciobanu, Hodorogea, Eric, DumitrescuAntrenor: Gheorghe HagiArbitru:Aleksei Eskov (Rusia), ajutat de asistentii Dmitri Mosyakin si Igor Demeshko. Al patrulea arbitru: Kirill Levnikov (Rusia).In partida de la Ovidiu, Viitorul s-a impus cu 1-0, gratie golului marcat de Ganea, dintr-o lovitura libera de la aproximativ 30 de metri. Dupa infrangerea suferita in mansa tur cu Viitorul, conducatorii echipei APOEL Nicosia au decis sa aduca un antrenor nou, pe banca fiind acum George Donis, cel care i-a mai pregatit pe ciprioti intre 2013 si 2015. Sub conducerea lui Donis, APOEL a castigat "dubla" campionat-cupa in sezonul 2013-2014, apoi s-a calificat in grupele Ligii Campionilor.APOEL Nicosia a trecut in turul doi preliminar al Champions de Dudelange (scor 2-0 la general), dar nu a disputat inca niciun meci in campionat.Viitorul este foarte aproape de o calificare istorica in play-off-ul Champions League, la prima prezenta in aceasta competitie.Echipa lui Gica Hagi are doar 3 puncte obtinute in primele 3 etape din Liga 1 si doar doua victorii in cele 5 meciuri jucate pana acum in acest sezon. Viitorul a pierdut Supercupa Romaniei in fata celor de la Voluntari, scor 1-0, apoi a obtinut primul succes in sezonul actual al Ligii 1, scor 3-0 cu Gaz Metan Medias. Au urmat apoi infrangerea de pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-2, si victoria cu APOEL, in prima mansa a turului trei preliminar al Champions League. In ultima partida disputata, campioana Romaniei a pierdut duelul cu Dinamo, scor 0-1.Anul infiintarii: 1926Stadion: GSP - 22.859 locuriValoarea lotului: 17, 33 milioane de euro, conform TransfermarktPalmares: 26 titluri de campioana, 21 de Cupe ale CipruluiIn sezonul trecut al Europa League, APOEL Nicosia a jucat in saisprezecimi, unde a fost eliminata de Anderlecht. A ajuns in Europa League dupa ce a pierdut play-off-ul Champions League cu Copenhaga.In sezonul 2015-2016 a fost eliminata in play-off-ul Champions League de Astana si a terminat pe ultimul loc in grupa de Europa League, dupa Schalke, Sparta Praga si Asteras Tripolis.Sezonul 2011-2012 a fost cel mai bun din istoria clubului in cupele europene. A castigat grupa G din Champions League, din care au mai facut parte Zenit Sankt Petersburg (locul doi), FC Porto (locul trei) si Shakhtar Donetsk (locul patru). A eliminat-o pe Lyon in saisprezecimi, ajungand in sferturile de finala, unde a fost invinsa de Real Madrid, scor 2-8 (3-0 in tur si 5-2 in partida retur).