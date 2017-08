Presa turca: Mircea Lucescu este noul selectioner al Turciei

Presedintele federatiei, Yildirim Demiroren, s-a deplasat la Bucuresti alaturi de alti oficiali ai forului pentru a-i propune lui Lucescu un contract de selectioner valabil pentru ultimele patru meciuri din grupa I de calificare la Cupa Mondiala din 2018.Nationala Turciei se afla, cu patru etape inainte de finalul preliminariilor CM, pe locul trei in grupa I, cu 11 puncte, cu doua mai putine decat primele doua clasate, Croatia si Islanda. Turcia va intalni Ucraina, in deplasare, la 2 septembrie, Croatia, acasa, la 5 septembrie, tot acasa Islanda, la 6 octombrie, si Finlanda, in deplasare, la 9 octombrie.Mircea Lucescu a mai antrenat in Turcia echipele Galatasaray (2000-2002) si Besiktas (2002-2004).