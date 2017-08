Angel Maria Villar, presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal, a fost eliberat pe cautiune

Villar este acuzat ca a creat si a beneficiat, de-a lungul anilor, de o vasta retea de coruptie in fotbalul spaniol. Angel Maria Villar a fost suspendat un an de Consiliul superior al sportului spaniol. In plus, el a demisionat din functiile de vicepresedinte al FIFA si al UEFA.Fiul lui Villar, Gorka, implicat si el in acest caz, a fost eliberat dupa achitarea unei cautiuni de 150.000 de euro.Angel Maria Villar, in varsta de 67 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuti oameni de fotbal din lume, el conducand federatia spaniola de 29 de ani.