Tricoul purtat de Francesco Totti la ultimul sau meci la AS Roma a ajuns in spatiu

Tricoul cu numarul 10 a fost purtat de Totti la 28 mai in partida cu Genoa, scor 3-2, din ultima etapa a campionatului Italiei.Compania Avio a fost cea care a pus in practica propunerea venita din partea conducerii clubului din capitala Italiei, astfel ca miercuri dimineata racheta Vega a fost lansata cu succes din Guyana Franceza si tricoul lui Totti a ajuns in spatiu.Francesco Totti a debutat la AS Roma la varsta de 16 ani, in 1993, si a jucat intreaga cariera la aceasta grupare. El a evoluat in 786 de meciuri si a inscris 307 goluri.Emblematicul capitan al echipei AS Roma va deveni director in cadrul clubului italian.