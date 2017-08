OFICIAL: Neymar va pleca la PSG

Neymar a sosit miercuri dimineata la centrul de antrenament Ciutat Esportiva Joan Gamper pentru a isi lua ramas bun de la coechipierii sai.Atacantul brazilian a plecat imediat dupa ce a discutat cu coechipierii sai, fara sa participe la antrenament.Conform presei spaniole, cel mai probabil transferul sau la Paris Saint-Germain va fi oficializat vineri.Pentru achizitionarea lui Neymar, PSG este pregatita sa achite clauza de reziliere de 222 de milioane de euro.Neymar, in varsta de 25 de ani, a fost achizitionat de FC Barcelona in vara anului 2013 de la FC Santos. Intr-o prima faza, Barcelona a anuntat oficial ca transferul jucatorului a costat clubul catalan 57,1 milioane de euro. Insa potrivit autoritatilor spaniole, in realitate el a costat cel putin 83,3 milioane de euro. Neymar si FC Barcelona s-au inteles sa ascunda adevarata valoarea a sumei de transfer pentru ca un fond de investitii brazilian, DIS, care detinea 40 la suta din drepturile federative ale jucatorului, sa primeasca mai putini bani din aceasta afacere.