Champions League, preliminarii: APOEL Nicosia vs FC Viitorul; Viktoria Plzen vs FCSB

Partida va fi transmisa in direct pe TVR 2 si Live Score pe HotNews.ro, de la ora 20:00.In partida de la Ovidiu, Viitorul s-a impus cu 1-0, gratie golului marcat de Ganea, dintr-o lovitura libera de la aproximativ 30 de metri.Dupa infrangerea suferita in mansa tur cu Viitorul, conducatorii echipei APOEL Nicosia au decis sa aduca un antrenor nou, pe banca fiind acum George Donis, cel care i-a mai pregatit pe ciprioti intre 2013 si 2015. Sub conducerea lui Donis, APOEL a castigat "dubla" campionat-cupa in sezonul 2013-2014, apoi s-a calificat in grupele Ligii Campionilor.APOEL Nicosia a trecut in turul doi preliminar al Champions de Dudelange (scor 2-0 la general), dar nu a disputat inca niciun meci in campionat.Viitorul este foarte aproape de o calificare istorica in play-off-ul Champions League, la prima prezenta in aceasta competitie.Echipa lui Gica Hagi are doar 3 puncte obtinute in primele 3 etape din Liga 1 si doar doua victorii in cele 5 meciuri jucate pana acum in acest sezon. Viitorul a pierdut Supercupa Romaniei in fata celor de la Voluntari, scor 1-0, apoi a obtinut primul succes in sezonul actual al Ligii 1, scor 3-0 cu Gaz Metan Medias. Au urmat apoi infrangerea de pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-2, si victoria cu APOEL, in prima mansa a turului trei preliminar al Champions League. In ultima partida disputata, campioana Romaniei a pierdut duelul cu Dinamo, scor 0-1.GSP - 22.859 locuri17, 33 milioane de euro, conform Transfermarkt26 titluri de campioana, 21 de Cupe ale CipruluiIn sezonul trecut al Europa League, APOEL Nicosia a jucat in saisprezecimi, unde a fost eliminata de Anderlecht. A ajuns in Europa League dupa ce a pierdut play-off-ul Champions League cu Copenhaga.In sezonul 2015-2016 a fost eliminata in play-off-ul Champions League de Astana si a terminat pe ultimul loc in grupa de Europa League, dupa Schalke, Sparta Praga si Asteras Tripolis.Sezonul 2011-2012 a fost cel mai bun din istoria clubului in cupele europene. A castigat grupa G din Champions League, din care au mai facut parte Zenit Sankt Petersburg (locul doi), FC Porto (locul trei) si Shakhtar Donetsk (locul patru). A eliminat-o pe Lyon in saisprezecimi, ajungand in sferturile de finala, unde a fost invinsa de Real Madrid, scor 2-8 (3-0 in tur si 5-2 in partida retur).Waterman - Milanov, Merkis, Rueda, Lago - Bertoglio, Oliveira Franco, N. Morais, Ebecilio - Oar - De Camargo. Antrenor: George Donis.Rimniceanu - Benzar, Tiru, Boli, Ganea - Lopez, Nedelcu, Cicaldau - Herea, Chitu, Coman. Antrenor: Gica Hagi.Casap, Buzbuchi (accidentati), Tucudean (suspendat), Morar (transferat), Purece (pus pe lista de transferuri).Aleksei Eskov (Rusia), ajutat de asistentii Dmitri Mosyakin si Igor Demeshko. Al patrulea arbitru: Kirill Levnikov (Rusia).Partida va fi transmisa in direct la TVR 1 si Live Score pe HotNews.ro, de la ora 21:15.In meciul tur, FCSB si Viktoria Plzen au remizat pe "Arena Nationala", scor 2-2, dupa ce vicecampioana Romaniei a fost condusa de doua ori, dar a reusit sa revina prin Budescu si Teixeira.Viktoria Plzen a avut un start de sezon excelent in campionatul Cehiei, invingand-o pe Dukla Praga, pe teren propriu, scor 4-0, in prima etapa.Dupa ce a castigat cu FC Voluntari (2-1) si ACS Poli Timisoara, FCSB nu a reusit sa obtina victoria si cu CS U Craiova, remizand pe Arena Nationala, scor 1-1. Oltenii au deschis scorul prin Alexandru Baluta (28), iar "ros-albastrii" au egalat dupa pauza prin francezul Eddy Harlem Gnohere. Dupa 3 etape disputate in Liga 1 , FCSB se afla pe locul 3 in clasament, la egalitate de puncte cu FC Botosani si CFR Cluj.In sezonul trecut, FCSB a invins-o pe Sparta Praga in turul trei preliminar al Champions League (scor 3-1 la general), insa a fost eliminata in play-off de Manchester City, scor 0-6 la general (0-5 pe "Arena Nationala" si 0-1 pe "Etihad Stadium").Ros-albastrii au evoluat apoi in grupa L a Europa League, alaturi de Villarreal, FC Zurich si Osmanlispor, insa au acumulat doar 6 puncte si au incheiat pe locul trei (dupa Osmanlispor si Villarreal).Ultimul sezon in care FCSB a participat in grupele Champions League a fost in editia 2013-2014 a competitiei, unde le-a avut adversare pe Chelsea, Schalke si Basel.1911Doosan Arena - 11.700 locuri24, 80 milioane de euro, conform Transfermarkt4 titluri de campioana, o Cupa a Cehiei, doua Supercupe ale CehieiCea mai buna performanta europeana o reprezinta optimile de finala ale Europa League (2013 si 2014).Viktoria Plzen a terminat pe locul doi in editia trecuta a campionatului din Cehia, la doua puncte in spatele campioanei Slavia Praga.In sezonul trecut, cehii au fost eliminati in play-off-ul Champions League de Ludogorets Razgrad, apoi au evoluat in grupa E a Europa League, alaturi de Astra Giurgiu, AS Roma si Austria Viena. Giurgiuvenii s-au impus in fata Viktoriei Plzen cu 2-1 pe "Doosan Arena" si au remizat pe "Arena Nationala", scor 1-1. Plzen a terminat grupa de Europa League pe locul trei, dupa AS Roma si Astra, fiind eliminata din competitie.Prima vizita in Romania a celor de la Viktoria Plzen a fost in sezonul 2014-2015 al Europa League, cand a intalnit-o pe Petrolul Ploiesti in turul trei preliminar. Cele doua echipe au remizat in meciul tur, scor 1-1, iar partida disputata in Cehia a fost castigata de Petrolul, scor 4-1.Bolek - Limbersky, Reznik, Hajek, Havel - Hrosovski, Zivulic - Petrzela, Horava, Kopic - Krmencik; Antenor: Pavel Vrba.Kozacik, Hubnik, Kovaric, Pilar (accidentati)Nita - Enache, Balasa, Momcilovic, J. Morais - Ov. Popescu, Pintilii - Man, Teixeira, Tanase - Alibec. Antrenor: Nicolae Dica.Budescu (accidentat).Alejandro Hernandez (Spania), ajutat deTeodoro Sobrino si Jose Naranjo.Ricardo De Burgos (Spania).CSKA Moscova - AEKAPOEL - ViitorulBATE - Slavia Pragaİstanbul Başakşehir - Club BruggeCopenhaga - VardarYoung Boys - Dinamo KievPlzen - FCSBLudogorets - H. Beer-ShevaFH - MariborAjax - NiceOlympiacos - PartizanRijeka - SalzburgRosenborg - CelticLegia - Astana