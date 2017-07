Cristiano Ronaldo a fost pus sub acuzare pentru frauda fiscala / Daca e declarat vinovat, risca o amenda de 28 mil euro si trei ani si jumatate de inchisoare

Cvadruplul laureat al Balonului de Aur spune insa, intr-un comunicat, ca este un contribuabil impecabil: "Mi-am depus intotdeauna declaratiile de impozit de maniera voluntara deoarece consider ca toti trebuie sa declaram si sa platim impozitele in functie de veniturile noastre"."Nu am ascuns nimic si nici nu am avut intentia sa practic evaziunea fiscala", a afirmat internationalul portughez, dupa ce a fost audiat doua ore la tribunalul din Pozuelo de Alarcon, luxoasa localitate din periferia Madridului, unde locuieste alaturi de multe alte celebritati.Cristiano Ronaldo a evitat atent presa atat la sosirea cat si la plecarea de la tribunal.Comunicatul difuzat de agentia care il reprezinta - Gestifute - confirma ca cel mai bine platit jucator din lume a fost inculpat pentru frauda fiscala dar arata ca ministerul Public vizeaza veniturile din 2014 pentru cesionarea imaginii sale pentru campanii de publicitate in intervalul 2011 - 2020.Ministerul Public il acuza pe fotbalist ca a folosit societati paravan cu sediul in strainatate - in insulele Virgine si in Irlanda, unde rata de impozitare este foarte mica - pentru a evita plata impozitelor in Spania.In comunicat, jucatorul afirma ca aceasta structura a fost creata in 2004 cand juca la Manchester United, cu mult inainte de a veni la Real, in 2009.Parchetul afirma ca Ronaldo a declarat tardiv, in 2014, venituri spaniole de 11,5 milioane de euro pentru perioada 2011-2014 in conditiile in care veniturile reale erau de 43 de milioane.La acestea se adauga 28,4 milioane de euro pe care le-ar fi ascuns fiscului pentru perioada 2015-2020.Daca va fi condamnat, acesta risca o amenda de cel putin 28 de milioane de euro si inchisoare pana la 3 ani si jumatate, potrivit sindicatului expertilor din ministerul Finantelor, Gestha.Cel mai bun marcator din istoria Realului se alatura astfel unor fotbalisti celebri care au probleme cu fiscul spaniol.Marele sau rival de la FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, a fost condamnat anul trecut pentru frauda fiscala la o amenda de doua milioane de euro si la 21 de luni de inchisoare. Aceasta ultima pedeapsa a fost insa comutata intr-o amenda suplimentara de 252.000 euro: 400 de euro pentru fiecare zi de inchisoare.Fundasul lui Barça Javier Mascherano a fost si el condamnat in 2016.La Real, fostul antrenor portughez José Mourinho si fundasul Fabio Coentrao sunt si ei acuzati de frauda fiscala. Argentinianul Angel di Maria, care joaca acum la Paris Saint Germain, a fost condamnat la o amenda de 1,3 milioane de euro.