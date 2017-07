L'Equipe: Neymar va ajunge marti in Qatar pentru a face vizita medicala la PSG

Dupa efectuarea vizitei medicale, internationalul brazilian ar urma sa se intalneasca cu Nasser Al-Khelaifi, presedintele clubului francez, si este posibil sa semneze si contractul.Presa internationala a scris ca Neymar a decis sa plece de la FC Barcelona dupa ce Lionel Messi si-a prelungit contractul cu gruparea catalana, deoarece are sanse minime ca jucand in aceeasi echipa cu starul argentinian sa castige Balonul de Aur.Neymar, in varsta de 25 de ani, a fost achizitionat de FC Barcelona in vara anului 2013 de la FC Santos. Intr-o prima faza, Barcelona a anuntat oficial ca transferul jucatorului a costat clubul catalan 57,1 milioane de euro. Insa potrivit autoritatilor spaniole, in realitate el a costat cel putin 83,3 milioane de euro. Neymar si FC Barcelona s-au inteles sa ascunda adevarata valoarea a sumei de transfer pentru ca un fond de investitii brazilian, DIS, care detinea 40 la suta din drepturile federative ale jucatorului, sa primeasca mai putini bani din aceasta afacere.Pentru achizitionarea lui Neymar, PSG este pregatita sa achite clauza de reziliere de 222 de milioane de euro.