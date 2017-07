Liga 1: FC Viitorul - Dinamo 0-1/ Costache a stabilit invingatoarea in minutul 82

Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Valentin Costache, in minutul 82, care a plecat din jumatatea proprie la lansarea lui Bumba si l-a invins pe Buzbuchi cu un sut plasat la coltul scurt de la 8 metri.FC Viitorul: Tordai (Buzbuchi '56) - Dumitras, Hodorogea, M. Constantin, Boli - Lopez, Mladen, Dumitrescu (Fl. Coman '63) - Vina, Tucudean, Eric (Herea '63). Antrenor: Gheorghe Hagi.Dinamo Bucuresti: Penedo - Dudea (Romera '79), Nedelcearu (Katsikas '46), Marici, St. Filip - Busuladzici, Anton - Costache, Bumba, Albin (Nemec '60) - Rivaldinho. Antrenor: Cosmin Contra.Cartonase galbene: Dumitras '65, Mladen '68, M. Constantin '72, Tucudean '84 / St. Filip '31, Anton '39, Costache '82.Arbitri: Ovidiu Hategan (central) - Valentin Avram, Sebastian Gheorghe (asistenti) - Iulian Dima (rezerva).Observatori: Marian Salomir, Viorel Anghelinei."A fost un meci intens. Am avut primele 15 minute foarte bune, dupa care Viitorul a echilibrat jocul si a avut ocazii. In repriza a doua am stiut sa suferim si sa jucam pe contraatac. Jucatorii au dat tot ce au avut mai bun si am castigat trei puncte. Costache sper sa ramana cu picioarele pe pamant, deoarece ne poate ajuta mult in acest sezon. Viitorul are jucatori extraordinari, nu cred ca noi avem lot mai bun. Astazi am avut putina sansa. Sper ca la Bilbao jucatorii sa nu intre cu trac pe teren. Am odihnit cativa titulari pentru a putea avea o sansa la Bilbao. Am vrut sa-l schimb pe Rivadinho la pauza, dar jocul nu mi-a permis acest lucru","Trebuia sa castigam. Am avut multe ocazii, am jucat bine pana in minutul 60. Schimbarile nu au adus niciun plus si am primit gol pe o greseala colectiva. Cand pierzi de maniera asta nu ai cum sa nu fii suparat. Trebuia sa avem cel putin 2-0 la pauza. Jucatorii care au intrat au fost nepregatiti pentru ritmul meciului",*Sursa foto: soccerstand.com