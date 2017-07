VIDEO AS Monaco - PSG 1-2/ Parizienii au castigat Supercupa Frantei pentru a cincea oara consecutiv

Pentru PSG au marcat Dani Alves '51 si Rabiot '63, iar pentru AS Monaco a inscris Sidibe, in minutul 30.Meciul s-a disputat la Tanger (Maroc) in fata a 45.000 de spectatori.Dani Alves a fost desemnat jucatorul meciului.PSG a mai castigat Supercupa Frantei in 1995, 1998, 2013, 2014, 2015 si 2016.PSG a castigat Cupa Frantei in sezonul trecut, dupa ce a dispus de Angers, scor 1-0. A fost a 11-a Cupa a Frantei castigata de PSG de-a lungul istorie. De partea cealalta, AS Monaco a obtinut al optulea titlu de campioana a Frantei.