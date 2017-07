Liga 1: Gaz Metan Medias - CFR Cluj 0-3

Golurile invingatorilor au fost marcate de Culio '28 din penalti, Nouvier '36 si Urko Vera '60.0-1: Culio a transformat penaltiul dictat de arbitrul Sebastian Coltescu pentru un fault in careu comis de Zderici asupra lui Paun.0-2: Khubutia a gresit in defensiva, Deac a recuperat, i-a pasat lui Nouvier si acesta a inscris cu un sut plasat de la 16 metri.0-3: Nouvier a centrat din partea stanga si Urko Vera a inscris cu o lovitura de cap de la 8 metri.Greab - Zderici, Khubutia, Perendija, Busu - Danci (Tircoveanu '46), Bic - Buziuc (Surugiu '64), Olaru, Popovici (Curtean '46) - Golubovici. Antrenor: Cristian Pustai.Vatca - Manea, A. Muresan, Vinicius, Camora - Hoban, Culio - Paun (Moutinho '88), C. Deac, Nouvier (Nistor '67) - Urko Vera (Bokila '63). Antrenor: Dan Petrescu.Cartonase galbene: Zderici '27, Bic '58 / Culio '24.Arbitri: Sebastian Coltescu (central) - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu (asistenti) - Florin Marcu (rezerva).Observatori: Eduard Dumitrescu, Paul Cazan."La club sunt alte vremuri, situatia este mult mai grea. Au plecat foarte multi jucatori din cauza situatiei financiare. Demisia poate sa mi-o ceara oricine. La finalul sezonului o sa fim undeva pe locul 8. Ma doare ca nu am reusit sa marcam pana acum","Nu m-am asteptat la o victorie asa categorica, desi meciul nu a fost usor. E greu sa castigi la Medias, dar jocul nostru este in crestere. Nu sunt multumit de ce am vazut in faza defensiva, mai avem de lucru. Nu sunt sigur ca am gasit formula ideala de joc, dar am castigat deja doua meciuri la rand. Pe Urko Vera trebuia sa-l schimb mai devreme, dar am decis sa-l mai las 2-3 minute in teren si a marcat",Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - FC Botosani 1-5Concordia Chiajna - CSM Poli Iasi 0-1Juventus Bucuresti - FC Voluntari 0-0Gaz Metan Medias - CFR Cluj 0-3FC Viitorul - Dinamo Bucuresti/ de la ora 18:00FCSB - CS U Craiova/ de la ora 21:00Astra Giurgiu - ACS Poli Timisoara/ de la ora 21:00*Sursa foto:soccerstand.com