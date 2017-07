FourFourTwo: Gheorghe Hagi, in topul celor mai buni 100 de fotbalisti din istorie - Diego Maradona, pe primul loc

Gheorghe Hagi, in tricoul nationalei Romaniei

Jurnalistii de la FourFourTwo amintesc de parcursul carierei lui Hagi, care, dupa ce a plecat din Romania, unde a jucat pentru Farul, Sportul si Steaua, a ajuns la Real Madrid. Inainte de a evolua pentru FC Barcelona, "Maradona din Carpati" a imbracat tricoul celor de la Brescia. Ultima parte a carierei si-a petrecut-o la Galatasaray, unde a obtinut rezultate excelente.Sursa citata noteaza ca apogeul carierei fostului decar al nationalei Romaniei l-a reprezentat Cupa Mondiala din 1994, unde "Romania a ajuns in sferturile de finala, datorita lui Hagi si a stangului sau magic"."Daca l-ati vazut pe Diego Maradona cu o minge la picior, veti intelege", au scris britanicii, ca explicatie pentru faptul ca l-au ales pe argentinian liderul clasamentului, potrivit Digi Sport.Debut in Divizia A la meciul SC Bacau - FC Constanta, scor 3-0 (11 septembrie 1982)1982-1983 la FC Constanta: 18 meciuri, 7 goluri1983-1986 la Sportul Studentesc: 108 meciuri, 58 de goluri1987-1990 la Steaua: 97 de meciuri, 76 de goluri.1990-1992 la Real Madrid: 63 de meciuri, 15 goluri1992-1994 la Brescia: 61 de meciuri, 15 goluri1994-1996 la FC Barcelona: 35 de meciuri, 7 goluri1996-2001 la Galatasaray: 132 de meciuri, 59 de goluri.Debut: 10.08.1983: Norvegia - Romania 0-0Total meciuri: 12435 de goluriA evoluat la turneele finale ale CM 1990, 1994, 1998 si CE 1984, 1996, 2000.A purtat de 65 de ori banderola de capitan al tricolorilor.1. Diego Maradona (Argentina)2. Lionel Messi (Argentina)3. Pele (Brazilia)4. Johan Cruyff (Olanda)5. Cristiano Ronaldo (Portugalia)6. Alfredo Di Stefano (Argentina)7. Franz Beckenbauer (Germania)8. Zinedine Zidane (Franta)9. Ferenc Puskas (Ungaria)10. Ronaldo (Brazilia)11. Garrincha (Brazilia)12. Michel Platini (Franta)13. Marco Van Basten (Olanda)14. George Best (Irlanda de Nord)15. Franco Baresi (Italia)16. Zico (Brazilia)17. Gerd Muller (Germania)18. Giuseppe Meazza (Italia)19. Bobby Charlton (Anglia)20. Paolo Maldini (Italia).