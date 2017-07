Georgios Donis, noul antrenor al formatiei APOEL Nicosia (adversara echipei FC Viitorul in preliminariile Champions League)

"Ii uram bun venit la Apoel si dorim ca prezenta lui sa insemne titluri si succes european", se arata pe site-ul campioanei Ciprului.Tot vineri, conducerea clubului APOEL Nicosia a anuntat incetarea colaborarii cu antrenorul olandez Mario Been, dupa numai doua luni de la numirea lui pe banca tehnica.Been era la conducerea campioanei Ciprului din 1 iunie. Insa evolutiile slabe ale echipei in dubla mansa cu Dudelange din Luxemburg (1-0 si 1-0) si din partida de miercuri, cu FC Viitorul (0-1), toate trei din preliminariile Ligii Campionilor, i-au nemultumit pe conducatorii gruparii, care au renuntat la Been.Donis a mai antrenat pe APOEL intre 2013 si 2015. In varsta de 47 de ani, tehnicianul grec a pregatit ultima data formatia Al-Sharjah, din Emiratele Arabe Unite, dupa ce a mai trecut pe bancile echipelor Larissa, AEK Atena, Atromitos, PAOK Salonic, Al-Hilal.Sub conducerea lui Donis, APOEL a castigat "dubla" campionat-cupa in sezonul 2013-2014, apoi s-a calificat in grupele Ligii Campionilor.Formatia FC Viitorul a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Apoel Nicosia, in prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Este prima victorie a constantenilor in cupele europene, iar Cristian Ganea a marcat primul gol al FC Viitorul in competitiile continentale intercluburi.Returul va avea loc la 2 august, la Nicosia.