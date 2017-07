​Liga 1: Concordia Chiajna - CSM Poli Iasi 0-1

Soarta partidei a fost decisa de autogolul camerunezului Patrice Feussi (26).Concordia, care are un singur punct in primele trei etape, a avut un gol marcat de Marius Pena (60), anulat pentru ofsaid.Concordia: Balgradean - Feussi, Tipuric, Zeba, Bucurica - R. Costin (Kortzorg '61) - Gradinaru, V. Gheorghe, Cristescu, Raducanu (Batin '75) (Deaconu '59) - Pena. Antrenor: Vasile MiriutaCSM Poli Iasi: Kelava - Bosoi, Frasinescu, Cioinac, Sin - Qaka, Chelaru - Kizito (Spataru '60), Pedro (Moisi '80), Platini (Badic '90) - A. Cristea. Antrenor: Flavius StoicanCartonase galbene: Costin '42, Tipuric '45+1, Feussi '81 / Cristea '21, Sin '25Meciul a fost arbitrat de Ionut Coza, ajutat de Daniel Mitruti si Bogdan Gheorghe.George Gaman a fost rezerva, iar observatori Liviu Ciubotariu si Valer Sulea.Tot vineri, FC Botosani a invins, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in primul meci al etapei a treia a Ligii I.Juventus Bucuresti - FC Voluntari/ de la ora 18:30Gaz Metan Medias - CFR Cluj/ de la ora 21:00FC Viitorul - Dinamo Bucuresti/ de la ora 18:00FCSB - CS U Craiova/ de la ora 21:00Astra Giurgiu - ACS Poli Timisoara/ de la ora 21:00*Partidele vor fi transmise in direct de Look TV, Look Plus, Digi Sport si Dolce Sport.