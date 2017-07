Dinamo Bucuresti va debuta, in aceasta seara, incepand cu ora 20.30, in turul trei preliminar al Europa League. Hotnews.ro va transmite LIVE SCORE meciul care va fi in direct pe TVR 1.Dinamo revine in competiitile europene dupa o pauza de 5 ani si va evolua in compania echipei spaniole Athletic Bilbao, pe Arena Nationala, iar organizatorii se asteapta la peste 25.000 de suporteri in tribune care sa sustina echipa bucuresteana, noteaza Gazeta Sporturilor 25' Formatia din Bucuresti are prima ocazie importanta. Salomao suteaza putin pe langa cadrul portii aparata de Herrerin23' Dinamo a inceput sa fie periculoasa si se apropie din ce in ce mai mult de careul advers, fara a concretiza vreo ocazie.17' Dinamo nu a avut nicio ocazie concreta pana acum, formatia spaniola se afla in controlul meciului, dar fara a concretiza ocazii importante.8' Bilbao este cea care controleaza jocul, in aceste prime minute, in timp ce Dinamo se apara si incearca sa dezvolte contraatacuri.5' O prima ocazie de gol pentru oaspeti. Mingea a trecut putin pe langa poarta lui Penedo.A inceput partida de pe Arena Nationala.Echipele de start: Dinamo: Penedo - Romero, Nedelcearu, Katsikas, St. Filip - Mahlangu, Busuladzici, Nascimento - Hanca, Nemec, SalomaoRezerve: Branescu, Rivaldinho, Albin, Anton, Costache, Marici, BumbaAntrenor: Cosmin ContraAthletic Bilbao: Iago Herrerin - De Marcos, Laporte, Etxeita, Balenziaga - Benat, Vesga- Susaeta, Raul Garcia, Munian - AdurizRezerve: Arrizabalaga, Boveda, San Jose, Lekuke, Mikel Rico, Merino, AketxeAntrenor: Jose Angel Ziganda