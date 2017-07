A inceput partida de la Drobeta-Turunu Severin.Calancea - Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag - Zlatinski - Gustavo, Mitrita, F. Rossi, Bancu - Baluta; Antrenor: Devis Mangia.Mitrovic - Tiago Ferreira, Screciu, Mateiu, Mihai Roman, Barbut, Barthe.Donnarumma - Abate, Zapata, Musacchio, R. Rodriguez - Kessie, Montolivo, Bonaventura - Borini, Cutrone, Niang;Antrenor: Vincenzo Montella.Storari - Mauri, Andre Silva, Conti, G. Gomez, Antonelli, Locatelli.Halis Ozkahya (Turcia), ajutat deCem Satman si Kerem Ersoy.Yasar Kemal Ugurlu (Turcia).Oltenii au terminat pe locul al cincilea in editia precedenta a Ligii 1, calificandu-se astfel in turul al treilea al preliminariilor Europa League.In cele doua etape disputate pana acum in Liga 1, echipa antrenata de italianul Devis Mangia a reusit o victorie cu Poli Iasi (scor 2-0 ) si a remizat cu Concordia Chiajna (scor 1-1). Omul acestui inceput de sezon pentru Craiova este Alexandru Baluta, care pana acum si-a trecut in cont doua goluri si o pasa de gol.Atuurile oltenilor pentru partida cu AC Milan ar putea fi reprezentate de cei 20.000 de suporteri care vor umple tribunele stadionului din Drobeta-Turnu Severin, dar si de prezenta italianului Devis Mangia pe banca tehnica. Fost antrenor la Palermo, Mangia a mai infruntat-o pe AC Milan in 2011.Echipa AC Milan a fost infiintata in anul 1899 si are in palmares 18 titluri de campioana (ultimul in 2011), cinci Cupe ale Italiei (ultima in 2003) si sapte Supercupe ale Italiei. Rossonerii au castigat de sapte ori Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 si 2007). In vitrina clubului se mai afla doua Cupe ale Cupelor (1968 si 1973), cinci Supercupe ale Europei, trei Cupe Intercontinentale si un Mondial al Cluburilor (2008)."Diavolii" au terminat pe pozitia a sasea in editia precedenta a campionatului din Italia, revenind astfel in cupele europene dupa o pauza de trei ani. Ultimul meci disputat de AC Milan dateaza din sezonul 2013-2014 al Champions League, cand a fost invinsa de Atletico Madrid, scor 4-1 in mansa retur din optimile competitiei (5-1 la general).AC Milan a disputat trei partide de pregatire in luna iulie. Echipa pregatita de Vincenzo Montella a pierdut in fata celor de la Borussia Dortmund, scor 1-3, dar a invins-o pe Bayern Munchen, campioana Germaniei, scor 4-0, in cele doua meciuri de la International Champions Cup. In alta partida, AC Milan a castigat cu 4-0 in fata celor de la Lugano (Elvetia).Milanezii au investit peste 200 de milioane de euro in transferurile realizate in aceasta vara. Jucatori precum Leonardo Bonucci (de la Juventus, 42 milioane de euro), Andre Silva (FC Porto, 38 milioane de euro), Andrea Conti (Atalanta, 25 milioane de euro), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen, 22 milioane de euro), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg, 18 milioane de euro), Mateo Musacchio (Villarreal, 18 milioane de euro), Lucas Biglia (Lazio, 17 milioane de euro), Franck Kessie (Atalanta), Antonio Donnarumma (Asteras Tripoli) si Fabio Borini (Sunderland) s-au alaturat echipei.Pentru partida cu CS U Craiova, Vincenzo Montella nu ii va avea la dispozitie pe Lucas Biglia si Leonardo Bonucci, neinclusi pe lista UEFA, dar nici pe Suso, Sosa, Paletta, Calhanoglu, Romagnoli sau Bacca.Ultimul meci oficial al lui AC Milan impotriva unei echipe romanesti dateaza din 1989, cand "diavolii" o invingeau cu 4-0 pe Steaua Bucuresti in finala Cupei Campionilor. Golurile milanezilor au fost inscrise atunci de Gullit (18', 39')si Van Basten (27', 47'). Partida s-a jucat pe Camp Nou, in fata a 97.000 de spectatori.