VIDEO Gol exceptional inscris de Cristian Ganea in meciul Viitorul - APOEL Nicosia 1-0: lovitura libera cu exteriorul direct in vinclu

Cristian Ganea a inscris miercuri seara unul dintre cele mai frumoase goluri ale anului in fotbalul romanesc. Fundasul stanga al Viitorului Constanta a executat imparabil in minutul 75 o lovitura libera, cu care a stabilit scorul final al meciului Viitorul - APOEL Nicosia (1-0) in meciul tur din preliminariile Champions League. Ganea, un suteur de temut si in campionat, a executat lovitura libera in stil de mare jucator: rist exterior, iar mingea - careia i-a imprimat un efect urias - s-a dus direct in vinclu.Ganea are 25 de ani. El a venit la Viitorul in urma cu doi ani de la FC Brasov. In trecut a jucat si la echipa scunda a clubului spaniol Mallorca.Imaginile TVR cu golul lui Cristian Ganea: