Hagi: Inca o data Steaua sa inteleaga ca noi suntem campionii Romaniei. Sau patronul Stelei

"Inca o data Steaua sa inteleaga ca noi suntem campionii Romaniei. Sau patronul Stelei. Sunt foarte fericit ca am jucat mai bine ca Steaua, ca am meritat sa fim campioana Romaniei. Am demonstrat ca meritam sa fim campionii, ca am facut totul mult mai bine decat orice adversar", a spus Hagi, facand referiri la faptul ca FCSB a contestat la TAS titlul de campioana obtinut de FC Viitorul.Hagi considera ca FCSB a obtinut un rezultat pozitiv in partida tur cu Viktoria Plzen, scor 2-2, si poate invinge in retur. "Steaua a facut un rezultat pozitiv pana la urma, are capacitatea sa construiasca victoria la Plzen", a adaugat el, in conferinta de presa de dupa meciul cu APOEL.Formatia FC Viitorul a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa cipriota APOEL Nicosia, in prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Este prima victorie a constantenilor in cupele europene, iar Cristian Ganea a marcat primul gol al FC Viitorul in competitiile continentale intercluburi.Ganea a inscris in minutul 75, dintr-o lovitura libera de la aproximativ 30 de metri.Returul va avea loc in Cipru, la 2 august.