Prima victorie si primul gol pentru FC Viitorul in cupele europene: scor 1-0 cu APOEL Nicosia, in preliminariile LC

Ganea a inscris in minutul 75, dintr-o lovitura libera de la aproximativ 30 de metri.De la FC Viitorul a fost eliminat Tucudean, in minutul 90+3, dupa ce a primit al doiela cartonas galben.FC Viitorul: Rimniceanu - Boli, Tiru, M. Constantin (Vina '46), Ganea - Benzar, Nedelcu, Cicaldau - Chitu (Coman '66), Tucudean, Herea (Dani Lopez '46). Antrenor: Gheorghe Hagi.APOEL Nicosia: Waterman - Milanov, Merkis, Rueda, Lago - Bertoglio, Vinicius (Artymatas '86), Morais, Ebecilio (Vander '72) - Oar, de Camargo. Antrenor: Marinus Antonius Been.Cartonase galbene: M. Constantin '27, Tucudean '63, '90+3, Nedelcu '89 / Bertoglio '65, Merkis '74Cartonas rosu: Tucudean '90+3Partida a fost arbitrata de o brigada din Italia, formata din Paolo Valeri (central), Alessandro Giallatini, Alfonso Marrazzo (asistenti) si Daniele Doveri (rezerva).La meciul de la Ovidiu a asistat si selectionerul Christoph Daum.Returul va avea loc in Cipru, la 2 august.In sezonul trecut, la prima participare in cupele europene, FC Viitorul a intregistrat o infrangere 0-5 si o remiza - 0-0 in dubla cu Gent, din turul trei preliminar al Ligii Europa.