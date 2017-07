Champions League, preliminarii: Viitorul vs APOEL (de la 21:00)

Ramniceanu - Boli, Taru, M. Constantin, Cr. Ganea - Benzar, Nedelcearu, D. Lopez - Chitu, Tucudean, Ov. Herea. Antrenor: Gica HagiWaterman - Milanov, Artymatas, Markis, Lago - Vinicius, Moirais - Ebacillo, Bertogglo, Oar - De Camargo. Antrenor: Mario BeenPaolo Valeri (Italia), ajutat de asistentii Alessandro Giallatini si Alfonso Marrazzo (tot Italia). Al patrulea arbitru: Daniele Doveri.APOEL s-a mai duelat cu o echipa din Romania in sezonul 1981/1982, pierzand la general cu 5-1 in fata celor de la FC Arges."Ce se intampla cu noi este fantastic, este o dubla extrem de importanta. Ei au experienta si traditia de partea lor, in timp ce noi avem tineretea si entuziasmul.Vrem ca noi sa fim cei care se califica, dar trebuie sa fim echilibrati, mai e si meciul retur. Suntem o echipa care ataca, deci vom incerca sa inscriem"Nu conteaza cat se vorbeste despre noi, jucam pentru grupele Ligii, suntem campionii Romaniei, cea mai tanara campioana din Europa. Crestem, muncim foarte mult si ne urmam drumul" -"Am urmarit trei meciuri ale lor, stim totul despre echipa. Ii stim istoria, calitatile domnului Hagi, care a jucat, la fel ca mine, in Italia. A facut o treaba minunata, sa ia acest club de la zero si sa-l aduca aici. Am un mare respect pentru Hagi pentru acest lucru. Am vazut ca au multa calitate, in special cu stilul lor de joc.Daca ne luam dupa istoria celor doua cluburi, atunci e adevarat ca Apoel are mai multa experienta, dar, in fotbal, vezi in fiecare faza a competitiei cum echipe mari sunt eliminate de echipe care nu au prea multa experienta" -Viitorul - Gent 0-0Gent - Viitorul 5-0Dudelange - APOEL 0-1APOEL - Dudelange 1-0APOEL - Apollon 0-1APOEL - Apollon 2-2Omonia - APOEL 1-3.Cele doua echipe nu s-au mai duelat pana acum.Astana - LegiaDinamo Kiev - Young BoysSalzburg - RijekaH.Beer Sheva - LudogoretsViitorul - APOELMaribor - HafnarfjordurCeltic - RosenborgNice - AjaxBrugge - Basaksehir.