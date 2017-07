Angel Maria Villar, presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal, a fost suspendat un an

De asemenea, Tribunalul Administrativ din Spania a deschis proceduri disciplinare impotriva lui Villar.Angel Maria Villar, fiul sau Gorka si vicepresedintele Federatiei Spaniole de Fotbal, Juan Padron, au fost retinuti in urma cu o saptamana in cadrul unei anchete anticoruptie. Politia a perchezitionat sediul federatiei spaniole, fiind retinute mai multe persoane banuite de fals in acte, coruptie si delapidare.Angel Maria Villar, in varsta de 67 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuti oameni de fotbal din lume, el conducand federatia spaniola de 29 de ani si fiind membru in conducerile UEFA si FIFA.