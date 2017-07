​LIVE Text FCSB - Viktoria Plzen 0-0 (Rep I)

Cehii ajung des in careul mare al FCSB-ului, oaspetii au avut si doua cornereOaspetii au o abordare agresiva in primele minute, cu pressing pana aproape de 30 de metri de poarta lui NitaA inceput partida de pe "Arena Nationala"1. Florin Nita - 44. Gabriel Enache, 6. Ionut Larie, 4. Mihai Balasa, 15. Marko Momcilovic - 5. Mihai Pintilii, 12. Junior Morais - 80. Filipe Teixeira, 11. Constantin Budescu, 10. Florin Tanase - 7. Denis Alibec (capitan). Antrenor: Nicolae Dica.33. Eduard Stancioiu - 9. Harlem Gnohere, 20. Vlad Achim, 23. Ovidiu Popescu, 27. Robert Grecu, 29. William de Amorim, 98. Dennis Man.13. Petr Bolek - 8. David Limbersky, 14. Radim Reznik, 21. Tomas Hajek, 24. Milan Havel - 29. Diego Zivulic, 17. Patrik Hrosovsky - 11. Milan Petrzela, 26. Daniel Kolar (capitan), 10. Jan Kopic - 15. Michael Krmencik. Antrenor: Pavel Vrba.16. Ales Hruska - 3. Ales Mateju, 7. Tomas Horava, 9. Martin Zeman, 23. Marek Bakos, 33. Andreas Ivanschitz, 37. Jakub Reznicek.Aliar Agaev; arbitri asistenti: Zeinal Zeinalov, Rza Mamadov; arbitru de rezerva: Orhan Mamadov (toti din Azerbaidjan).Fata de Viktoria Plzen, FSCB are avantajul a doua meciuri oficiale, campionatul din Cehia urmand sa inceapa in acest weekend. Echipa pregatita de Nicolae Dica s-a impus de fiecare data la limita: 2-1 cu Voluntari (pe teren propriu) si 1-0 cu ACS Poli Timisoare (in deplasare). Dupa doua etape disputate, FCSB este lider in Liga 1, fiind singura formatie cu numar maxim de puncte.In sezonul trecut, FCSB a invins-o pe Sparta Praga in turul trei preliminar al Champions League (scor 3-1 la general), insa a fost eliminata in play-off de Manchester City, scor 0-6 la general (0-5 pe "Arena Nationala" si 0-1 pe "Etihad Stadium").Ros-albastrii au evoluat apoi in grupa L a Europa League, alaturi de Villarreal, FC Zurich si Osmanlispor, insa au acumulat doar 6 puncte si au incheiat pe locul trei (dupa Osmanlispor si Villarreal).Ultimul sezon in care FCSB a participat in grupele Champions League a fost in editia 2013-2014 a competitiei, unde le-a avut adversare pe Chelsea, Schalke si Basel.Viktoria Plzen este o echipa infiintata in anul 1911 si are in palmares 4 titluri de campioana, o Cupa a Cehiei si doua Supercupe ale Cehiei. Cea mai buna performanta europeana o reprezinta optimile de finala ale Europa League (2013 si 2014).Viktoria Plzen a terminat pe locul doi in editia trecuta a campionatului din Cehia, la doua puncte in spatele campioanei Slavia Praga.In sezonul trecut, cehii au fost eliminati in play-off-ul Champions League de Ludogorets Razgrad, apoi au evoluat in grupa E a Europa League, alaturi de Astra Giurgiu, AS Roma si Austria Viena. Giurgiuvenii s-au impus in fata Viktoriei Plzen cu 2-1 pe "Doosan Arena" si au remizat pe "Arena Nationala", scor 1-1. Plzen a terminat grupa de Europa League pe locul trei, dupa AS Roma si Astra, fiind eliminata din competitie.Prima vizita in Romania a celor de la Viktoria Plzen a fost in sezonul 2014-2015 al Europa League, cand a intalnit-o pe Petrolul Ploiesti in turul trei preliminar. Cele doua echipe au remizat in meciul tur, scor 1-1, iar partida disputata in Cehia a fost castigata de Petrolul, scor 4-1.Potrivit transfermarkt, lotul Viktoriei Plzen este cotat la 24,80 de milioane de euro, in timp ce lotul echipei FCSB valoreaza 19,95 milioane de euro.