Marca.com anunta: Mbappe, la Real pentru 180 de milioane de euro

Dorit de marile formatii de pe Batranul Continent, Mbappe va ajunge, conform Marca, la Real Madrid.Florentino Perez va scoate din contul clubului in total 180 de milioane de euro: 160 plus 20 de milioane din bonusuri.Daca mutarea va fi confirmata in urmatoarele ore, atunci Mbappe va deveni cel mai scump jucator din istoria fotbalului, depasind recordul stabilit la transferul lui Paul Pogba (de la Juventus la Manchester United): 105 milioane de euro.Conform Marca, Mbappe va incasa un salariu stagional de aproximativ 7 milioane de euro, intelegerea fiind valabila pentru urmatorii sase ani.Realul s-a despartit de mai multi jucatori in aceasta vara, incasand din transferuri nu mai putin de 122 de milioane de euro.