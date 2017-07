CSU Craiova vs AC Milan se vede pana la urma si la tv

Toate biletele puse in vanzare s-au vandut deja, dupa cum au informat in mai multe randuri oficialii gruparii oltene.Delegatia Milanului va sosi la Craiova in cursul zilei de miercuri, urmand sa se cazeze in Craiova. Joi dimineata va avea loc plecarea spre Drobeta Turnu Severin, oras unde va avea loc meciul, transmite Digisport.Returul se va juca pe "San Siro", in ziua de 3 august.FCSB - Viktoria Plzen (TVR1, Protv)/ 25 iulie, ora 20:30Dinamo - Athletic Bilbao (TVR1)/ 27 iulie, ora 20:30CSU Craiova - AC Milan (Digisport)/ 27 iulie, ora 21:00APOEL - Viitorul (nu se stie momentan)/ 2 august, ora 20:00Viktoria Plzen - FCSB (21:45, TVR1)/ 2 august, ora 21:45Oleksandria - Astra (TVR1)/ 3 august, ora 19:30AC Milan - CSU Craiova (nu se stie momentan)/ 3 august, 21:45Athletic Bilbao - Dinamo (TVR1)/ 3 august, ora 21:45.