Oficialii Barcelonei negociaza transferul lui Coutinho pe "Camp Nou"

Vicecampioana Spaniei este dispusa sa ofere undeva pana la 100 de milioane de euro in schimbul fotbalistului brazilian.Jurnalistii de la Sport.es anunta ca Barcelona il doreste pe Coutinho chiar daca Neymar nu ar pleca la PSG.Barca a facut o oferta de 72 de milioane de euro, refuzata insa de oficialii gruparii de pe "Anfield". Jurgen Klopp, antrenorul "cormoranilor", a anuntat in mai multe randuri ca nu vrea sa se desparta de unul din cei mai buni jucatori ai sai, insa daca oferta catalanilor va fi de 100 de milioane de euro, s-ar putea ca tehnicianul german sa isi schimbe punctul de vedere.Pentru Liverpool, Coutinho a bifat 34 de goluri in 138 de partide. Jucatorul brazilian a ajuns pe "Anfield" in 2013, de la Inter, pentru doar 10 milioane de euro.