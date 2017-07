​Champions League: FCSB vs Viktoria Plzen, in turul trei preliminar al competitiei (de la ora 20:30)

Nita - Enache, Larie, Balasa, Momcilovic - Pintilii, Morais - Teixeira, Budescu, Tanase - Alibec; Antrenor: Nicolae Dica.Bolek - Mateju, Reznik, Hajek, Havel - Hrosovsky, Zivulic - Petrzela, Kolar, Pilar - Krmencik; Antrenor: Pavel Vrba.Aliyar Aghayev (Azerbaijan), ajutat deZeynal Zeynalov, Rza Mammadov.Orkhan Mammadov (Azerbaijan).8 jocuri - 2 victorii, 4 remize, doua infrangeri.4 jocuri - doua remize, doua infrangeri.Fata de Viktoria Plzen, FSCB are avantajul a doua meciuri oficiale, campionatul din Cehia urmand sa inceapa in acest weekend. Echipa pregatita de Nicolae Dica s-a impus de fiecare data la limita: 2-1 cu Voluntari (pe teren propriu) si 1-0 cu ACS Poli Timisoare (in deplasare). Dupa doua etape disputate, FCSB este lider in Liga 1, fiind singura formatie cu numar maxim de puncte.In sezonul trecut, FCSB a invins-o pe Sparta Praga in turul trei preliminar al Champions League (scor 3-1 la general), insa a fost eliminata in play-off de Manchester City, scor 0-6 la general (0-5 pe "Arena Nationala" si 0-1 pe "Etihad Stadium").Ros-albastrii au evoluat apoi in grupa L a Europa League, alaturi de Villarreal, FC Zurich si Osmanlispor, insa au acumulat doar 6 puncte si au incheiat pe locul trei (dupa Osmanlispor si Villarreal).Ultimul sezon in care FCSB a participat in grupele Champions League a fost in editia 2013-2014 a competitiei, unde le-a avut adversare pe Chelsea, Schalke si Basel.Viktoria Plzen este o echipa infiintata in anul 1911 si are in palmares 4 titluri de campioana, o Cupa a Cehiei si doua Supercupe ale Cehiei. Cea mai buna performanta europeana o reprezinta optimile de finala ale Europa League (2013 si 2014).Viktoria Plzen a terminat pe locul doi in editia trecuta a campionatului din Cehia, la doua puncte in spatele campioanei Slavia Praga.In sezonul trecut, cehii au fost eliminati in play-off-ul Champions League de Ludogorets Razgrad, apoi au evoluat in grupa E a Europa League, alaturi de Astra Giurgiu, AS Roma si Austria Viena. Giurgiuvenii s-au impus in fata Viktoriei Plzen cu 2-1 pe "Doosan Arena" si au remizat pe "Arena Nationala", scor 1-1. Plzen a terminat grupa de Europa League pe locul trei, dupa AS Roma si Astra, fiind eliminata din competitie.Prima vizita in Romania a celor de la Viktoria Plzen a fost in sezonul 2014-2015 al Europa League, cand a intalnit-o pe Petrolul Ploiesti in turul trei preliminar. Cele doua echipe au remizat in meciul tur, scor 1-1, iar partida disputata in Cehia a fost castigata de Petrolul, scor 4-1.Potrivit transfermarkt, lotul Viktoriei Plzen este cotat la 24,80 de milioane de euro, in timp ce lotul echipei FCSB valoreaza 19,95 milioane de euro."Maine ne asteapta o partida foarte importanta, pentru mine si pentru club. Avem o dubla foarte grea. Ne asteapta un adversar dificil. Am urmarit ultimele 5 meciuri. Este o echipa organizata foarte bine, agresiva, iar jucatorii de la mijloc si din atac au calitate si pot face diferenta, mai ales pe benzi. Consider ca baietii vor fi pregatiti la ora meciului. Imi doresc sa castig. Daca nu vom primi gol, va fi si mai bine. Sper sa reusesc calificarea in play-off-ul Champions League. Am ratat de doua ori in calitate de antrenor secund. Imi doresc ca fanii sa fie alaturi de noi si sa ne incurajeze.Da, au fost mici greseli in aparare. Este foarte greu sa reusesti ca adversarul sa nu aiba ocazii. Am lucrat fazele fixe pentru ca trebuie sa avem concentrare, mai ales maine. Cei de la Plzen pun mare accent pe fazele fixe. Nu mai exista nicio dilema. Stiu primul 11 pentru meciul de maine" -"Steaua este un adversar dur. Echipele din Romania ne-au pus mereu probleme noua, echipelor cehe. Am vazut deja meciurile lor, sunt o echipa foarte buna in ofensiva, au viteza. Chiar daca intalnim un adversar dur, romanii nu vor avea viata usoara. Daca nu vom reusi in Europa, ar fi o dezamagire si probabil o sa lucram doar pentru titlu. Dar eu cred ca Plzen poate face performanta in acest an. Eu nu sunt salvatorul lui Plzen si nu-mi place ca sunt vazut ca un salvator! Cunosc foarte bine jucatorii, am o echipa stabila. Vrem sa jucam fotbal, iar oamenii sa vorbeasca despre asta. Asta e scopul nostru!" -Qarabag (Azerbaidjan) - Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)Slavia Praga (Cehia) - BATE (Belarus)AEK Atena FC (Grecia) - CSKA Moscova (Rusia)FCSB (Romania) - Viktoria Plzen (Cehia)Vardar (Macedonia) - FC Copenhaga (Denemarca)Partizan (Serbia) - Olympiakos Piraeus (Grecia)