Dat ca si transferat la PSG, Neymar va ramane la Barcelona - Gerard Pique

Principalele ziare spaniole au tot scris despre plecarea lui Neymar de pe "Camp Nou". Nemultumit ca nu este principala vedeta a echipei (este mereu in umbra lui Messi), brazilianul si-ar fi dat acceptul sa plece la Paris.222 de milioane de euro suma de transfer si un salariu de aproximativ 29 milioane de euro pe stagiune (aproape dublu fata de cat incaseaza la Barca)., Neymar se pare ca va ramane totusi la Barcelona, asigurarile venind din partea lui Gerard Pique, bun prieten cu starul brazilian.Fundasul catalan a postat pe Instagram o poza in care apare alaturi de Neymar si mesajul: "ramane".Barcelona, prin vocile oficialilor sai, a precizat in mai multe randuri ca nu-l vinde pe Neymar si ca fotbalistul va pleca doar daca cineva ii va achita clauza de reziliere a contractului.Ramane de vazut cata dreptate a avut Pique si daca Neymar va continua sa imbrace tricoul cu numarul 11 al formatiei catalane.