​VIDEO AC Milan, repetitie reusita inainte de dubla cu CSU Craiova (4-0 cu Bayern Munchen)

Leonardo Bonucci, in tricoul Milanului

Meciul a avut loc la Shenzhen, in China, si a facut parte din turneul amical International Champions Cup. Golurile au fost marcate de Kessie '14, Cutrone '25, '43 si Calhanoglu '85.G. Donnarumma (A. Donnarumma '80) - Abate (Conti '46), Zapata (Bonucci '63), Musacchio (Paletta '78), R. Rodriguez (Antonelli '63) - Kessie (Sosa '79), Montolivo (Biglia '46), Bonaventura (Mauri '79) - Niang (G. Gomez '79), Cutrone (Andre Silva '46), Borini (Calhanoglu '64).Partida CSU Craiova vs AC Milan va avea loc la Drobeta Turnu Severin, pe 27 iulie, de la ora 21:00, in timp ce mansa retur se va disputa pe "San Siro" din Milano, pe 3 august, de la ora 21:45.